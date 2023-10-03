دراسة الحيوانات الحضرية ومسببات الأمراض في مدينة نيويورك

في فورست بارك، كوينز، وجد فريق من الباحثين بقيادة لورا دادلي بليمبتون، عالمة البيئة في جامعة كولومبيا، أنفسهم وجهاً لوجه مع زوج من حيوانات الراكون. كان هذا اللقاء جزءًا من التحقيق في الحيوانات الحضرية ومسببات الأمراض التي تحملها وكيف يمكن أن تنتشر هذه الأمراض في جميع أنحاء المدينة.

تعد مدينة نيويورك موطنًا لأنواع مختلفة من الحياة البرية، بما في ذلك حيوانات الراكون والظربان والأبوسوم وحتى الذئاب، والتي لا تكون مرئية دائمًا للمقيمين. لقد تكيفت هذه الحيوانات مع الحياة الحضرية وتعلمت كيفية الاستفادة من الموارد البشرية مثل القمامة. ومع ذلك، تمثل البيئات الحضرية أيضًا تحديات لهذه الحيوانات، التي تعيش في أماكن قريبة ولها تفاعلات متكررة مع الأنواع الأخرى، بما في ذلك البشر.

ويهدف فريق البحث، بقيادة السيدة بليمبتون والدكتورة ماريا ديوك فاسر من مختبر علم الأوبئة البيئية بجامعة كولومبيا، إلى فهم مخاطر انتقال الأمراض بين البشر والحيوانات الأليفة والحياة البرية في المناطق الحضرية. ومن خلال دراسة مسببات الأمراض التي تحملها الحيوانات الحضرية، يأملون في حماية صحة الإنسان والحيوان.

خلال بحثهم، وجد الفريق أن حيوانات الراكون في مقبرة جرين وود في بروكلين كانت تعاني من تفشي مرض حمى الكلاب، وهو مرض قد يكون مميتًا لحيوانات الراكون والظربان وحتى الكلاب. كان الباحثون يدرسون فيروسات كورونا في البداية، لكنهم صادفوا هذا التفشي بالصدفة. لقد قاموا بتسلسل جينومات العينات الفيروسية التي تم جمعها من الحيوانات المصابة لفهم كيفية انتشار المرض عبر المقبرة.

بالإضافة إلى حالات تفشي محددة، يقوم الفريق بالتحقيق في الصورة الأكبر لانتقال المرض في المدينة. إنهم يجمعون عينات بيولوجية من حيوانات حضرية مختلفة، بما في ذلك الراكون والغزلان والأبوسوم والظربان والقطط والزبابة، لدراسة وجود مسببات الأمراض وقدرتها على الانتشار.

يعد فهم العلاقات بين البشر والحيوانات ومسببات الأمراض في البيئات الحضرية أمرًا بالغ الأهمية لإدارة مخاطر الأمراض. ومن خلال اتخاذ خطوات لمنع التفاعلات بين الحياة البرية والموارد البشرية، مثل تعديل صناديق القمامة وتثبيط تغذية القطط الضالة، يمكن للمدن إنشاء حدود أكثر صحة مع الحياة البرية.

مصادر:

- المقال الأصلي: [أضف المصدر]

– مصدر الصورة: [إضافة مصدر]