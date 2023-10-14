توقع الملايين من الناس في جميع أنحاء الأمريكتين بفارغ الصبر وصول كسوف "حلقة النار" النادر، الذي يشكل فيه القمر حدودا مشرقة ومشتعلة أثناء تحركه بين الأرض والشمس. على الرغم من أن مشاهدة الكسوف تعتمد على سماء صافية، إلا أن العديد من البلدات والمتنزهات الوطنية على طول مسار الكسوف استعدت لاستقبال حشود كبيرة.

في بعض أجزاء غرب الولايات المتحدة، اصطف القمر بشكل مثالي، مما أدى إلى ظهور عرض مذهل. في البوكيرك، نيو مكسيكو، حيث تزامن الحدث السماوي مع مهرجان دولي للمناطيد، انطلقت الهتافات من أولئك المحظوظين الذين تمكنوا من رؤية دون عوائق. تجتذب المدينة عادة عشرات الآلاف من المتفرجين وطياري منطاد الهواء الساخن من جميع أنحاء العالم.

على عكس الكسوف الكلي للشمس، خلال حلقة الكسوف الناري، لا يغطي القمر الشمس بالكامل. وبدلا من ذلك، فإنه يترك حدودا مشرقة ومشتعلة. وفي حديقة برايس كانيون الوطنية في جنوب ولاية يوتا، غامر عشاق الكسوف بالخروج إلى المسارات قبل شروق الشمس وشاهدوا أضواء صغيرة على طول وادي القلنسوات الصخرية الحمراء.

ويستمر الخسوف بأكمله، منذ اللحظة التي يبدأ فيها القمر بحجب الشمس وحتى عودته إلى وضعه الطبيعي، من ساعتين ونصف إلى ثلاث ساعات. لم يكن هذا الكسوف مرئيًا إلا بشكل متقطع في يوجين بولاية أوريغون، حيث كان الغطاء السحابي يحجب الرؤية أحيانًا. ومع ذلك، فإن الكسوف الكلي للشمس القادم في أبريل سيعبر الولايات المتحدة في الاتجاه المعاكس.

وبينما توقع المشاهدون على الساحل الشرقي رؤية قدر أقل من الحدث، مع ظهور ربع كسوف فقط في بعض المناطق مثل مدينة نيويورك، لا يزال الكثيرون مستعدين بفارغ الصبر لمشاهدة السماء. ومن المقرر أن يحدث كسوف "حلقة النار" التالي في أكتوبر من العام المقبل في أقصى جنوب أمريكا الجنوبية.

مصادر:

– ديلسيا لوبيز / المونيتور / ا ف ب

– ريك بومر / ا ف ب

– سارة ديجينز / أوستن أمريكان ستيتسمان / ا ف ب

– إريك جاي / ا ف ب