كسوف "حلقة النار" النادر يبهج المشاهدين في جميع أنحاء الأمريكتين

استمتع الملايين من الأشخاص في جميع أنحاء الأمريكتين بحدث سماوي نادر يعرف باسم كسوف "حلقة النار". يحدث الكسوف الحلقي للشمس عندما يتحرك القمر بين الأرض والشمس، مما يخلق حدودًا مشرقة ومشتعلة.

وبينما كانت مشاهدة الكسوف تعتمد على سماء صافية، شهدت بعض أجزاء غرب الولايات المتحدة عرضًا مذهلاً حيث وضع القمر نفسه وشكل الحلقة المميزة. وفي البوكيرك، سُمعت هتافات من المتفرجين الذين كانوا يتمتعون برؤية الكسوف دون عائق. وتزامن هذا الحدث مع مهرجان المناطيد الدولي الذي تستضيفه المدينة، والذي اجتذب آلاف الزوار من جميع أنحاء العالم.

على عكس كسوف الشمس الكلي، حيث يغطي القمر الشمس بالكامل، فإن كسوف حلقة النار يترك حدودًا مشرقة حول القمر. استعدت المدن والمتنزهات الوطنية الواقعة على طول مسار الكسوف لتدفق الزوار، حيث يغامر العديد من المتحمسين للكسوف بزيارة حديقة برايس كانيون الوطنية في جنوب ولاية يوتا. هناك، يمكن رؤية أضواء صغيرة على طول مسار معروف حيث يقوم المتفرجون بتحديد مواقعهم المفضلة في ساعات الصباح الباكر.

ويستمر الخسوف بأكمله، منذ اللحظة التي يبدأ فيها القمر بحجب الشمس حتى يعود إلى وضعه الطبيعي، حوالي ساعتين ونصف إلى ثلاث ساعات في أي مكان. وفي حين شهدت بعض المناطق، مثل يوجين بولاية أوريغون، رؤية متقطعة بسبب الغطاء السحابي، استعد المشاهدون على الساحل الشرقي لرؤية ربع الكسوف في مدن مثل نيويورك.

ومن المقرر أن تحدث حلقة الكسوف الناري القادمة في أكتوبر من العام المقبل في أقصى جنوب أمريكا الجنوبية. إنه تذكير بالظواهر الهائلة والعجيبة التي تحدث في سمائنا، وتأسر الجماهير وتثير الرهبة والفضول.

[المصدر: ذا مونيتور، أوستن أمريكان ستيتسمان، أسوشيتد برس]