قمر الحصاد: مشهد مذهل في السماء

استمتع مراقبو السماء في جميع أنحاء العالم هذا الأسبوع بالمنظر الساحر لـ "قمر الحصاد"، أحد أشهر الأقمار الكاملة لهذا العام. وبالإضافة إلى جماله، حصل هذا البدر أيضًا على لقب "القمر العملاق"، لأنه يمثل آخر قمر عملاق من بين الأقمار الأربعة العملاقة في عام 2023.

ما يجعل قمر الحصاد هذا مميزًا هو موقعه السماوي، الذي يمهد الطريق لكسوف حلقي للشمس نادر، يُعرف أيضًا باسم كسوف "حلقة النار"، في 14 أكتوبر. وسيكون هذا الكسوف مرئيًا في الولايات المتحدة وأمريكا الوسطى، وأمريكا الجنوبية.

ويشير مصطلح "القمر العملاق" إلى اكتمال القمر الذي يحدث عندما يكون القمر في نقطة الحضيض، وهي النقطة في مداره الأقرب إلى الأرض. نظرًا للشكل الإهليلجي قليلاً لمداره، يبدو القمر أكبر قليلاً في السماء أثناء الحضيض. النقطة المقابلة في مداره، الأبعد عن الأرض، تسمى الأوج.

عندما يتزامن الحضيض مع اكتمال القمر، فإن الأوج يحدث عند القمر الجديد التالي أو العكس. وهذا يعني أنه نظرًا لأن قمر الحصاد تأرجح قريبًا نسبيًا من الأرض هذا الأسبوع، فسوف يتأرجح بعيدًا نسبيًا عند ظهور القمر الجديد التالي في 14 أكتوبر.

ويحدث الكسوف عندما يتقاطع المسار المداري للقمر مع مسير الشمس، وهو المسار الظاهري للشمس عبر سماءنا أثناء النهار. خلال كسوف الشمس الحلقي القادم، سيظهر القمر أصغر في السماء بسبب وجوده في أوجه. ونتيجة لذلك، فإنه سوف يحجب فقط مركز الشمس، مما يخلق حلقة أو حلقة حول القمر.

ومن المهم الإشارة إلى أن مشاهدة كسوف الشمس يوم 14 أكتوبر يجب أن تتم فقط من خلال نظارات كسوف الشمس. ومع ذلك، كان رصد قمر الحصاد هذا الأسبوع آمنًا تمامًا بالعين المجردة. مع شروق القمر أو غروبه، فإنه يأخذ لونًا برتقاليًا مذهلاً بسبب تشتت رايلي، والذي يحدث عندما ينحرف الضوء عن الجزيئات الموجودة في الغلاف الجوي للأرض.

سيحدث البدر التالي، المعروف باسم "قمر الصياد"، في 28 أكتوبر. وعلى الرغم من أن هذا البدر سيظل قادرًا على اعتراض مسير الشمس بسبب كسوف الشمس، إلا أنه لن يدخل الظل المركزي الأكثر قتامة للأرض، مما يعني أنه لن يتحول إلى اللون الأحمر ويصبح "القمر الدموي". ومن غير المتوقع ظهور القمر الدموي القادم قبل عام 2025.

لذا، أبق عينك على السماء واستمتع بهذه العجائب السماوية!

مصادر:

– WhenIsTheNextEclipse.com

– الدليل الكامل للكسوف العظيم لأمريكا الشمالية في 8 أبريل 2024