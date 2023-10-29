القمر الجديد وفن التناغم السماوي

انطلقت رقصة الكون السماوية ليلة السبت، حيث زين البدر في شهر أكتوبر، المعروف أيضًا باسم "قمر الصياد"، السماء بكل جمالها المضيء. وبينما تألق البدر بكامله في جميع أنحاء العالم، لفت خسوف القمر الجزئي انتباه المشاهدين في أوروبا وإفريقيا وآسيا، الذين كانوا محظوظين بما يكفي لمشاهدة هذا المشهد السماوي.

وصل القمر إلى مرحلته الكاملة عند الساعة 3:35 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة في 28 أكتوبر 2023، مسجلاً ذروة دورته القمرية التي تبلغ 29.5 يومًا. على الرغم من أن القمر يكمل مداره حول الأرض في 27.3 يومًا فقط، إلا أن المواقع المتغيرة لكوكبنا والشمس في مساراتهما المدارية تعمل على تمديد المدة بين المراحل القمرية المتميزة.

ويحدث خسوف القمر الجزئي فقط عندما يصطف القمر على الجانب الآخر من الأرض من الشمس، ويدخل في ظل كوكبنا. خلال هذا الخسوف الأخير، دخل القمر إلى منطقة الظل الخارجي لظل الأرض، مع 6٪ فقط من سطحه يرعى الظل الداخلي الداكن. وكانت النتيجة مشهدًا آسرًا يشبه لقمة صغيرة وحساسة مأخوذة من القمر.

عندما ارتفع "قمر الصياد" في السماء، شارك المسرح مع رفيق سماوي آخر. ظهر كوكب المشتري، وهو أكبر كوكب في نظامنا الشمسي، على مسافة 3 درجات فقط تحت البدر، مما يعزز روعة الليل الأثيري.

حصل اكتمال القمر في شهر أكتوبر على لقب "قمر الصياد" نظرًا لضيائه طوال الليل، مما يساعد الصيادين في سعيهم وراء الصيد في الأسابيع التي سبقت وصول الطقس البارد في نصف الكرة الشمالي. لقد تمت ملاحظة هذه الظاهرة السماوية والاحتفال بها لأجيال عديدة، مما أدى إلى سد الفجوة بين البشرية والعالم الطبيعي.

وفي حين كان هذا الخسوف الجزئي للقمر متعة بصرية، فمن المهم أن نلاحظ أنه يمهد الطريق لأحداث سماوية مستقبلية. الخسوف الكلي التالي للقمر، والذي يشار إليه أيضًا باسم "القمر الدموي"، سيزين سماءنا في 13/14 مارس 2025. غالبًا ما تحدث مثل هذه الأحداث الساحرة في ثلاثيات خلال سنة قمرية واحدة، مع تواريخ قادمة في 7/8 سبتمبر، 2025، و2/3 مارس 2026.

وبينما نتعجب من عجائب الكون، من المفيد النظر في الآليات المعقدة التي تحكم هذه الباليهات الكونية. ويضمن مدار القمر المائل، الذي ينحرف بنسبة 5% عن المستوى المداري للأرض، بقاء خسوف القمر والشمس ظاهرتين نادرتين نسبيًا. ومع ذلك، فإن التزامن الأنيق للأجرام السماوية يضمن تكرار هذه الأحداث المذهلة في الوقت المناسب، مما يربطنا بعجائب الكون الشاسعة.

أسئلة وأجوبة:

1. ما هو خسوف القمر الجزئي؟

ويحدث خسوف القمر الجزئي عندما يدخل القمر إلى منطقة الظل الخارجي للأرض، مما يؤدي إلى ظهور جزء صغير من القمر مظلمًا أو محجوبًا جزئيًا.

2. متى يحدث خسوف القمر؟

لا يمكن أن يحدث خسوف القمر إلا أثناء اكتمال القمر عندما يصطف القمر على الجانب الآخر من الأرض من الشمس، مما يسمح لظل كوكبنا بالقاء على سطحه.

3. ما هو خسوف القمر شبه الظلي القادم؟

وفقًا لموقع Timeanddate.com، سيحدث الخسوف شبه الظلي للقمر في 24 و25 مارس 2024.

4. متى يكون اكتمال القمر التالي بعد "قمر الصياد"؟

البدر التالي بعد "قمر الصياد" هو "قمر القندس" يوم الاثنين 27 نوفمبر 2023.

مصادر:

- صعود "قمر الصياد": صور آسرة للقمر المكتمل وخسوف جزئي للقمر في أكتوبر - ناشيونال جيوغرافيك (https://www.nationalgeographic.com/science/article/hunters-moon-october-full-moon-and-lunar -صور الكسوف)