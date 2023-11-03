مفاجأة سماوية: لقاء مذهل للمركبة الفضائية لوسي

عندما شرعت مركبة لوسي الفضائية التابعة لناسا في مهمتها لدراسة كويكبات طروادة، لم تتوقع أبدًا أن تتعثر في مواجهة سماوية غير متوقعة. أثناء تحليقها مؤخراً بالقرب من الكويكب الصغير دينكينيش، التقطت لوسي اكتشافاً مذهلاً ــ حيث ظهر كويكب ثانٍ، وهو قمر صغير، على رادارها، الأمر الذي فاجأ المهندسين والعلماء على حد سواء.

أجرت المركبة الفضائية لوسي، التي انطلقت في 16 أكتوبر 2021، أول لقاء مقرر لها مع دينكينيش في 1 نوفمبر 2023. وعندما اقتربت لوسي من مسافة 265 ميلًا (425 كيلومترًا) من سطح دينكينيش، تم التقاط صورة رائعة بواسطة جهاز التصوير الاستطلاعي طويل المدى التابع لوسي. كشفت (L'LORRI) أن دينكينيش هو في الواقع كويكب ثنائي. يبلغ عرض الكويكب الرئيسي حوالي 0.5 ميل (790 مترًا)، بينما يبلغ حجم نظيره الأصغر حوالي 0.15 ميلًا (220 مترًا).

لم يكن اكتشاف الطبيعة الثنائية لديكينيش غير متوقع على الإطلاق. استخدم الباحثون بيانات الأشعة تحت الحمراء من مستكشف المسح بالأشعة تحت الحمراء واسع النطاق التابع لناسا (WISE)، جنبًا إلى جنب مع البيانات المتقلبة التي لاحظتها أدوات لوسي أثناء اقترابها، لتوقع هذه النتيجة. ومع ذلك، فإن تأكيد كون دينكينيش كويكبًا ثنائيًا قد أثار الإثارة بين المجتمع العلمي.

يقع دينكينيش في حزام الكويكبات الرئيسي الداخلي بين المريخ والمشتري، وهو أحد الأعاجيب التي ستستكشفها لوسي خلال مهمتها. الهدف الأساسي للوسي هو دراسة كويكبات طروادة - البقايا القديمة للنظام الشمسي المبكر والتي تتجمع في "سربين" متميزين أمام كوكب المشتري وخلفه على طول مداره. تُعتبر هذه العناقيد، والتي يُشار إليها غالبًا باسم "أطفال المشتري"، موضوعًا مثيرًا للدراسة بالنسبة للعلماء.

بينما تواصل لوسي رحلتها، لديها سلسلة من الرحلات الجوية المخطط لها مع العديد من الكويكبات، مما يوفر لمحة عن التنوع الغني للأجرام السماوية الموجودة في نظامنا الشمسي. بعد اللقاء الناجح مع دينكينيش، من المقرر الآن أن تستكشف لوسي "دونالدجوهانسون" في 20 أبريل 2025، الواقع في حزام الكويكبات الرئيسي بين المريخ والمشتري.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

س: ما هو الكويكب الثنائي؟

ج: يشير الكويكب الثنائي إلى نظام يدور فيه كويكبان حول مركز كتلة مشترك. قد يكون للكويكبين أحجام مماثلة أو اختلافات مميزة في الحجم.

س: ما هي كويكبات طروادة؟

ج: كويكبات طروادة هي مجموعة من الكويكبات التي تشترك في نفس مدار الكوكب، وتحديدًا كوكب المشتري في هذه الحالة. يتم وضعهم في مجموعتين تسمى الأسراب، وتقع أمام كوكب المشتري وخلفه على طول مداره.

س: لماذا سميت المركبة الفضائية لوسي "لوسي"؟

ج: سُميت المركبة الفضائية لوسي على اسم سلف الإنسان المتحجر الذي تم اكتشافه في عفار بإثيوبيا عام 1974. وقد سُمي الهيكل العظمي لوسي على اسم عالم الحفريات دونالد جوهانسون الذي قام بتشغيل أغنية البيتلز "لوسي في السماء مع الماس" أثناء ليلة الاكتشاف.

المصادر: ناسا (nasa.gov)