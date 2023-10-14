أهمية كسوف الشمس في الثقافات الأمريكية الأصلية

حظي كسوف الشمس القادم بالكثير من الترقب في جميع أنحاء العالم. ومع ذلك، بالنسبة لمجموعات السكان الأصليين في أمريكا الشمالية والوسطى والجنوبية، فإن هذا الحدث السماوي يحمل أهمية ثقافية عميقة. وعلى وجه الخصوص، أكدت أمة نافاجو على جدية وقدسية الكسوف.

بالنسبة لشعب نافاجو، يُنظر إلى الكسوف على أنه نهاية دورة ولحظة يكون فيها القمر والشمس في محاذاة. إنه يرمز إلى ولادة جديدة واحتضان القمر والشمس. يعتقد النافاجو أنه أثناء الكسوف، يجب اتباع بروتوكولات معينة. لا يُنصح بالقيام بأنشطة مثل النظر إلى الكسوف أو الأكل أو الشرب أو النوم أو ممارسة النشاط البدني. وبدلاً من ذلك، يتم تشجيع الأفراد على الجلوس في المنزل والتأمل أو الصلاة، واحتضان اللحظة الحميمة والسماوية.

سيتم إغلاق محمية Navajo Nation، وهي الأكبر في الولايات المتحدة، أمام الزوار أثناء الكسوف للسماح للسكان بالبقاء في منازلهم مع ستائر مسدلة في صمت. كما ستتوقف الشركات السياحية التي تقودها قبيلة نافاجو عن العمل خلال هذه الظاهرة. يعد هذا التفاني في البروتوكول الثقافي أمرًا فريدًا بالنسبة لأمة نافاجو ولكنه لا تتقاسمه جميع الثقافات الأصلية في الأمريكتين.

وتستغل مجموعات أخرى من السكان الأصليين هذه المناسبة لتمرير التعاليم الثقافية والتأكد من أن الأجيال الشابة تتعلم التقاليد المقدسة. تتم مشاركة القصص والتعاليم حول الكسوف، مما يوفر فرصة للأعضاء للتواصل مع تراثهم وفهم أهمية هذا المحاذاة السماوية.

في حين أن بعض القبائل، مثل قبائل كلاماث في ولاية أوريغون، تشارك في الأحداث والمهرجانات المتعلقة بالكسوف، فإن البعض الآخر يلتزم بالممارسات التقليدية خلال هذا الوقت. في قبيلة Muscogee (Creek) Nation، على سبيل المثال، من المعتاد تقديم التحية والبقاء صامتين أثناء الكسوف. يتم تحضير الأدوية، ويتم أداء رقصة الصداقة ترمز إلى وحدة القمر والشمس.

وعلى الرغم من الأهمية الثقافية للكسوف في الثقافات الأمريكية الأصلية، إلا أن هناك أفرادًا لا يتبعون هذه التقاليد. تعمل منظمات السكان الأصليين، مثل Indigenous Life Ways، على تثقيف السكان الأصليين حول الأحداث السماوية والحفاظ على المعرفة التقليدية.

يعد كسوف الشمس بمثابة تذكير بأهمية التقاليد الثقافية والروابط العميقة التي تربط مجموعات السكان الأصليين بالعالم الطبيعي. إنه وقت للتأمل والصلاة ونقل التعاليم المقدسة إلى الأجيال القادمة.

مصادر:

- "أمة نافاجو تستعد للكسوف القادم من خلال التفكير في الدروس المستفادة من الكسوف الأخير" - NPR

- "ثقافة نافاجو تفرض الصمت والعزلة أثناء كسوف الشمس" - وكالة أسوشيتد برس

- "القبائل الأمريكية ترشد أفرادها في طقوس كسوف الشمس" - هافينغتون بوست