تم تأجيل مسبار الكويكب Psyche التابع لوكالة ناسا، والذي كان من المقرر إطلاقه في 12 أكتوبر، لمدة أسبوع بسبب اكتشاف مشكلة معيقة محتملة في دوافعه. تم العثور على المشكلة في اختبارات ما قبل الرحلة، حيث تم الكشف عن أن الإعدادات المستخدمة لتشغيل أجهزة الدفع غير صحيحة. وأظهر التحليل أنه عند مستوى الطاقة المخطط له، قد تؤدي درجات الحرارة المرتفعة إلى حدوث أضرار. ومع ذلك، لم يتطلب الإصلاح سوى جدول محدث للمعلمات التي يستخدمها كمبيوتر طيران المسبار، وتوجيهه لإطلاق الدفعات عند مستوى طاقة أقل. وفي حين أن هذا سيؤدي إلى أوقات مناورة أطول، إلا أنه لن يؤثر على المهمة بأكملها.

هدف مسبار سايكي هو كويكب غير عادي يحمل نفس الاسم، وهو واحد من عدد صغير من الأجسام الغنية بالمعادن في حزام الحطام بين المريخ والمشتري. ويعتقد العلماء أن سايكي يمكن أن يكون بقايا المادة الأساسية من كوكب صغير، مما يسلط الضوء على تكوين وتطور الكواكب الصخرية في نظامنا الشمسي. ومن المتوقع أن تصل المركبة الفضائية إلى وجهتها في صيف عام 2029 بعد رحلة طولها 2.2 مليار ميل، وستقوم بإجراء عمليات رصد قريبة المدى لمدة عامين.

وقد واجهت البعثة تأخيرات سابقة بسبب تأخر تطوير البرمجيات واختبارها عن الجدول الزمني، فضلا عن ضعف الاتصالات وعدم كفاية التخطيط والرقابة. ومع ذلك، تم حل مشكلة الدفع الأخيرة في الوقت المناسب، مما أدى إلى تجنب أي مشاكل محتملة أثناء المهمة.

أعربت وكالة ناسا عن امتنانها لاكتشاف مشكلة الدافع قبل الإطلاق، مشددة على أهمية أن تكون المهمة الناجحة قادرة على التغلب على العقبات. تم الآن تحديد موعد الإطلاق المحدث لمسبار Psyche في 12 أكتوبر، مع آمال برحلة ناجحة ورؤى قيمة حول تكوين الكواكب الصخرية في نظامنا الشمسي.

مصادر:

- يواجه مسبار الكويكب النفسي التابع لناسا تأخيرًا بسبب مشكلة في الدافع

– مصدر الصورة: ناسا