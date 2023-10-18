كسوف الشمس الحلقي المذهل في أكتوبر 2023

في الأسبوع الماضي، استمتع مواطنو الولايات المتحدة بحدث سماوي نادر، حيث شهد كسوف الشمس الحلقي السماء. تحدث هذه الظاهرة عندما يكون هناك محاذاة دقيقة للغاية للشمس والقمر والأرض، مما يؤدي إلى حجب ظل القمر للشمس جزئيًا، مما يترك مظهرًا يشبه الحلقة النارية. حدث الكسوف في 14 أكتوبر، وكان لمجموعة كبيرة من الولايات في جميع أنحاء أمريكا الشمالية شرف مشاهدة هذا المشهد المذهل.

أثناء الكسوف، عندما يكون القمر عند أو بالقرب من أبعد نقطة له عن الأرض (الأوج)، لا يمكنه حجب الشمس تمامًا. وهذا يخلق تأثيرًا بصريًا مذهلاً، حيث تظل الحواف الخارجية للشمس مرئية، وتشكل حلقة مشعة. من وجهة نظرنا على الأرض، كان الكسوف مشهدًا يستحق المشاهدة، لكنه كان مثيرًا للإعجاب بنفس القدر عند مشاهدته من الفضاء.

تمكنت كاميرا التصوير متعدد الألوان للأرض (EPIC) التابعة لناسا، والموجودة على متن مرصد مناخ الفضاء السحيق، من التقاط صورة لظل القمر الذي يلقي الظلام على جزء كبير من أمريكا الشمالية أثناء الكسوف. تم التقاط هذه اللقطة في حوالي الساعة 10:28 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، وتظهر الظلام المخيف الناجم عن المحاذاة السماوية.

في حين أن معظم الولايات المتحدة كانت قادرة على مشاهدة نسخة جزئية من الكسوف، إلا أن مجموعة ضيقة من الولايات فقط حظيت بامتياز تجربته بعظمته الكاملة. بدأ "مسار الحلقة"، حيث كان الكسوف مرئيًا في شكله دون عائق، في ولاية أوريغون في شمال غرب الولايات المتحدة وامتد باتجاه الجنوب الغربي عبر عدة ولايات، ليصل في النهاية إلى خليج المكسيك. وقد أتيحت للمراقبين الموجودين في قلب هذا المسار فرصة مشاهدة الكسوف لمدة 4.5 دقيقة تقريبًا، بينما لم يتمكن المراقبون الموجودون في محيطه من التقاط سوى لمحة عابرة تدوم بضع ثوانٍ فقط.

تعد أداة EPIC مجرد واحدة من أدوات المراقبة في مرصد مناخ الفضاء السحيق، والذي يقع عند نقطة لاغرانج 1 - وهي نقطة في المدار بين الأرض والشمس. تراقب محطة الطقس الفضائية هذه التغيرات في الرياح الشمسية والطقس الفضائي، وتوفر إنذارًا مبكرًا حاسمًا للعواصف المغناطيسية الأرضية التي يمكن أن تعطل شبكات الطاقة والأقمار الصناعية وأنظمة الاتصالات.

كان هذا الكسوف الحلقي للشمس حدثًا رائعًا حقًا، حيث سمح للناس في جميع أنحاء أمريكا الشمالية بالتعجب من عجائب الكون. توفر الصور والبيانات التي تم جمعها من الأرض والفضاء رؤى قيمة حول محاذاة الأجرام السماوية وتساهم في فهمنا للطقس الفضائي.

مصادر:

- ناسا.جوف

– موقع الفضاء.كوم