تأجيل مهمة ناسا النفسية، ومن المقرر إطلاقها في 12 أكتوبر

تم تأجيل مهمة Psyche التي طال انتظارها لوكالة ناسا، والتي تهدف إلى دراسة الكويكب المعدني المسمى "Psyche"، لمدة أسبوع واحد. كان من المقرر إطلاق المهمة في 5 أكتوبر 2023 من مركز كينيدي للفضاء (KSC) في فلوريدا، لكن المهمة ستبدأ الآن في 12 أكتوبر 2023. ويهدف التأخير إلى السماح بمزيد من عمليات التفتيش والتحقق من المركبة الفضائية وأدواتها.

سيوفر تاريخ الإطلاق الجديد، المحدد في الساعة 10:16 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، لفريق ناسا وقتًا كافيًا لاستكمال عمليات التحقق الضرورية من المعلمات المستخدمة للتحكم في محركات غاز النيتروجين البارد للمركبة الفضائية Psyche. تعتبر عمليات التحقق هذه ضرورية لنجاح المهمة، لأنها تدعم العلوم والطاقة والحرارة وتوجيه المركبة الفضائية وإدارة الزخم ومتطلبات المهمة الأخرى.

ويحظى كويكب سايكي، الذي يدور حاليا حول الشمس بين المريخ والمشتري، باهتمام علمي كبير. تعتقد ناسا أن قلبها المكون من النيكل والحديد لعب دورًا حيويًا في تكوين نظامنا الشمسي. تهدف مهمة Psyche إلى دراسة تكوين الكويكب وتضاريسه وجاذبيته. ولتحقيق ذلك، ستستخدم المهمة مجموعة متنوعة من الأدوات العلمية، بما في ذلك جهاز تصوير متعدد الأطياف، ومقياس المغناطيسية، وأشعة جاما ومقياس النيوترونات.

بالإضافة إلى ذلك، ستقوم مهمة Psyche باختبار تقنية اتصالات ليزر ثورية جديدة تسمى Deep Space Optical Communication (DSOC). يتيح DSOC، الذي طوره مختبر الدفع النفاث، اتصالات أكثر كفاءة في الفضاء السحيق عن طريق تشفير البيانات في الفوتونات بأطوال موجية للأشعة تحت الحمراء. تتمتع هذه التكنولوجيا بالقدرة على تقليل الوقت الذي يستغرقه نقل البيانات بين الأرض والفضاء السحيق بشكل كبير.

يسمح تاريخ الإطلاق المتأخر لناسا بالتأكد من استيفاء جميع المتطلبات لمهمة ناجحة. وستظل نافذة الإطلاق مفتوحة في الفترة ما بين 12 و25 أكتوبر، مما يوفر فرصة كبيرة لإطلاق ناجح.

التعاريف:

1. فالكون هيفي: صاروخ قوي وقابل لإعادة الاستخدام طورته شركة سبيس إكس لمهام الرفع الثقيل.

2. محركات الغاز البارد: محركات صاروخية صغيرة تستخدم الغاز المضغوط، مثل النيتروجين، لمناورة المركبات الفضائية.

3. جهاز تصوير متعدد الأطياف: كاميرا قادرة على التقاط صور بأطوال موجية متعددة من الضوء لتوفير أنواع مختلفة من البيانات العلمية.

المصادر: ناسا، مختبر الدفع النفاث