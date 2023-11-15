اكتشاف انبعاث شبيه بالشفق القطبي على الشمس: تسليط الضوء على العمليات المغناطيسية النجمية

توصل العلماء إلى اكتشاف مذهل من خلال اكتشاف انبعاث يشبه الشفق القطبي في الغلاف الجوي لشمسنا. لاحظ فريق من علماء الفلك، بقيادة سيجي يو من معهد نيوجيرسي للتكنولوجيا، نوعًا من الانبعاثات الراديوية طويلة الأمد حول بقعة شمسية، تقع على ارتفاع حوالي 40,000 ألف كيلومتر (25,000 ألف ميل) فوق الغلاف الضوئي الشمسي. تشبه هذه الظاهرة الفريدة الشفق القطبي الساحر الذي نراه على كوكبنا.

على عكس الانفجارات العابرة للنشاط الراديوي الشمسي التي تستمر عادة دقائق أو ساعات فقط، استمر هذا الانبعاث لأكثر من أسبوع. يعتقد الفريق أن هذا الاكتشاف لديه القدرة على إعادة تشكيل فهمنا للعمليات المغناطيسية النجمية وفتح رؤى جديدة حول السلوك المغناطيسي للشمس.

الشفق القطبي، بأضوائه المتموجة الجذابة، لا يقتصر على الأرض. وقد تم اكتشافها على جميع الكواكب الرئيسية في نظامنا الشمسي وحتى على أقمار كوكب المشتري الأربعة الجليلية. يتشكل الشفق القطبي عندما تصبح الجزيئات الشمسية محاصرة داخل خطوط المجال المغناطيسي، مما يؤدي إلى تسارع طاقتها. عندما تتفاعل هذه الجسيمات المشحونة مع الذرات والجزيئات الموجودة في الغلاف الجوي، فإنها تنتج عرضًا مضيئًا.

عادة، يرتبط الضوء المرئي بالشفق القطبي، ولكن هناك أيضًا مكون راديوي لهذه الانبعاثات. تُظهِر الشفق القطبي الراديوي المرصودة بالقرب من البقع الشمسية أوجه تشابه مع الشفق القطبي الذي يُرى في جميع أنحاء النظام الشمسي. في حين أن الشمس تبث بالفعل موجات الراديو من خلال عمليات مختلفة، فإن هذا الانبعاث فوق البقع الشمسية يمثل وجهًا جديدًا للنشاط الراديوي الشمسي.

البقع الشمسية هي مناطق مظلمة وباردة مؤقتة على سطح الشمس، ناتجة عن المجالات المغناطيسية القوية التي تحصر البلازما الشمسية. توفر الشمس، كونها بيئة غنية بالجزيئات، الظروف المثالية لتسريع المجال المغناطيسي للجسيمات الشمسية، والتي تحدث على نطاق أوسع بكثير من المجال المغناطيسي للأرض.

يشير التحليل الشامل الذي أجرته يو وفريقها إلى أن الانبعاثات من المحتمل أن تنتج عن عملية مازر الإلكترون السيكلوترون (ECM). تتضمن هذه الآلية إلكترونات نشطة محاصرة داخل هندسة المجال المغناطيسي المتقاربة، والتي تحدث في الغالب في المناطق الباردة والمغناطيسية بشكل مكثف للبقع الشمسية.

ومن المثير للاهتمام أن اكتشاف إشارات الراديو الشفقية لا يقتصر على شمسنا. وقبل عدة سنوات، اكتشف العلماء انبعاثات مماثلة من نجوم أخرى، كانت مرتبطة بوجود كواكب خارجية. ومع ذلك، نظرًا لقربنا من الشمس، لدينا فرصة أكبر لمراقبة هذه الانبعاثات الخافتة من نوع الشفق القطبي والتي قد لا يتم ملاحظتها في النجوم البعيدة.

يوفر هذا الاكتشاف الرائد رؤى قيمة حول التفاعلات بين الجسيمات النشطة والمجالات المغناطيسية في الأنظمة التي تمتلك بقع شمسية طويلة الأمد. ويهدف الباحثون إلى التحقق من البيانات الأرشيفية للكشف عن أدلة على الأحداث السابقة لهذه الانبعاثات الشبيهة بالشفق القطبي أثناء النشاط الشمسي.

ومن خلال حل اللغز المحيط بالجسيمات النشطة والمجالات المغناطيسية، يأمل العلماء في الحصول على فهم أعمق ليس فقط لشمسنا، ولكن أيضًا للنجوم البعيدة وسلوكها المغناطيسي. يفتح هذا الاكتشاف إمكانيات جديدة لدراسة الأنشطة المغناطيسية النجمية وسلوكيات النجوم خارج نظامنا الشمسي.

أسئلة وأجوبة:

س: ماذا اكتشف العلماء عن الشمس؟

ج: اكتشف العلماء انبعاثًا يشبه الشفق القطبي في الغلاف الجوي للشمس، يشبه الشفق الساحر الذي نراه على الأرض.

س: كم من الوقت استمر الانبعاث الفريد؟

ج: على عكس الدفقات الراديوية الشمسية النموذجية التي تدوم دقائق أو ساعات، استمر هذا الانبعاث لأكثر من أسبوع.

س: ما الذي يسبب الشفق القطبي؟

ج: يتشكل الشفق القطبي عندما تصبح الجزيئات الشمسية محاصرة في خطوط المجال المغناطيسي وتتفاعل مع الذرات والجزيئات في الغلاف الجوي، مما ينتج عنه عرض مضيء.

س: هل تظهر الأجرام السماوية الأخرى الشفق القطبي؟

ج: نعم، تمت ملاحظة الشفق القطبي على كل الكواكب الرئيسية في النظام الشمسي وحتى على أقمار المشتري.

س: ما هي الآثار المترتبة على هذا الاكتشاف؟

ج: يوفر هذا الاكتشاف رؤى جديدة حول العمليات المغناطيسية النجمية ويفتح آفاقًا لدراسة الأنشطة المغناطيسية على النجوم البعيدة.