تجربة جديدة تستكشف إمكانية تكاثر الثدييات في الفضاء

بينما تشرع البشرية في رحلتها إلى عوالم الفضاء الخارجي المجهولة، تنشأ أسئلة جديدة حول مستقبل هذا النوع. أحد المخاوف الملحة هو ما إذا كان البشر قادرين على التكاثر والحفاظ على الحياة خارج الغلاف الجوي للأرض. وتلقي تجربة حديثة أجريت على متن محطة الفضاء الدولية (ISS) الضوء على هذا الأمر.

قاد عالم الأحياء الجزيئية تيروهيكو واكاياما من جامعة ياماناشي هذه الدراسة الرائدة، والتي تضمنت زراعة أجنة الثدييات في بيئة الجاذبية الصغرى لمحطة الفضاء الدولية. تمثل هذه التجربة المرة الأولى التي يتم فيها إنماء أجنة الثدييات في الفضاء.

وعلى الرغم من أن النتائج ليست نهائية، إلا أنها توفر الأمل. أظهرت أجنة الفئران علامات البقاء الأولي في البيئة الفضائية، مما يشير إلى إمكانية التكاثر الناجح خلال البعثات المستقبلية طويلة الأمد، مثل الرحلة إلى المريخ.

استكشفت الأبحاث السابقة التي أجراها فريق واكاياما تحديات التطور الجنيني في محاكاة الجاذبية الصغرى. في حين أن الإخصاب كان ممكنا، إلا أن زرع الأجنة كان أقل نجاحا. ومع ذلك، ركزت الدراسة الأخيرة على المراحل المبكرة من تطور الجنين بدلاً من غرسه.

وقام الباحثون بتخصيب أجنة الفئران، وتطويرها إلى مرحلة الخليتين، ثم قاموا بتجميدها ونقلها إلى محطة الفضاء الدولية. وقام رواد الفضاء على متن المحطة بعد ذلك بإذابة الأجنة وزراعتها في آلة مصممة خصيصًا. وبعد أربعة أيام، تم حفظ الأجنة وإعادتها إلى الأرض لتحليلها.

على الرغم من أن معدل بقاء الأجنة على قيد الحياة في الفضاء كان أقل منه على الأرض، إلا أن الأجنة التي نجت تطورت بشكل طبيعي. لاحظ الباحثون تكوين الكيسة الأريمية والتمايز الأولي، الذي ظل غير متأثر ببيئة الجاذبية الصغرى.

ومع ذلك، فإن هذه الدراسة لها حدودها. ولم تؤخذ في الاعتبار عوامل أخرى غير الجاذبية، مثل الإشعاع. بالإضافة إلى ذلك، قامت التجربة بتحليل تطور الجنين فقط حتى مرحلة الكيسة الأريمية، مما ترك نتائج تطور الجنين في الرحم غير مؤكدة.

من الضروري إجراء المزيد من التجارب لفهم تأثيرات الفضاء بشكل كامل على نمو جنين الثدييات. أشارت الأبحاث السابقة التي أجريت على القوارض الحوامل في الفضاء إلى مضاعفات صحية محتملة وتشوهات في النسل. علاوة على ذلك، يبدو أن النمو العضلي الهيكلي الطبيعي للجنين يعتمد على تحميل الجاذبية.

وعلى الرغم من أن الدراسة لا تقدم أدلة قاطعة، إلا أنها تسلط الضوء على إمكانية تكاثر الثدييات في الفضاء. هناك حاجة إلى مزيد من البحث قبل التوصل إلى حكم واضح. إن فهم تأثير البيئة الفضائية على تكاثر الثدييات أمر بالغ الأهمية ونحن نتنقل في عصر الفضاء المتطور.

أسئلة وأجوبة

هل يستطيع الإنسان التكاثر في الفضاء؟

تشير التجربة الأخيرة التي أجريت على محطة الفضاء الدولية إلى أن أجنة الثدييات، وتحديداً أجنة الفئران، لديها فرص محدودة للبقاء والتطور في بيئة الجاذبية الصغرى في الفضاء. وفي حين أن هناك حاجة إلى مزيد من البحث، تشير هذه النتائج الأولية إلى إمكانية تكاثر الثدييات في الفضاء خلال البعثات طويلة الأمد.

هل أثرت بيئة الجاذبية الصغرى على نمو الأجنة؟

ووجد الباحثون أن الجاذبية لم يكن لها تأثير كبير على تكوين الكيسة الأريمية والتمايز الأولي لأجنة الثدييات. أظهرت الأجنة المزروعة في الجاذبية الصغرى خصائص مشابهة لتلك التي تم تطويرها في ظل ظروف الجاذبية الطبيعية، مما يشير إلى أن الجاذبية الصغرى قد لا تعيق نمو الجنين المبكر.

لماذا يعد إجراء مزيد من الأبحاث ضروريًا؟

ولم تأخذ الدراسة الأخيرة في الحسبان تأثير الإشعاع، الذي يكون أعلى بكثير في الفضاء مقارنة بالأرض. علاوة على ذلك، قامت التجربة بتحليل تطور الجنين فقط حتى مرحلة الكيسة الأريمية. هناك حاجة إلى مزيد من البحث لاستكشاف آثار الفضاء على عملية نمو الجنين بأكملها وفهم المخاطر والمضاعفات المحتملة المرتبطة بتكاثر الثدييات في الفضاء.

ما هي المضاعفات المحتملة لتكاثر الثدييات في الفضاء؟

أظهرت الأبحاث السابقة التي شملت القوارض أن التواجد في الفضاء خلال مراحل الحمل الحرجة يمكن أن يؤدي إلى إعاقة النمو الدهليزي وارتفاع معدلات المضاعفات الصحية في النسل. بالإضافة إلى ذلك، يبدو أن النمو العضلي الهيكلي الطبيعي للجنين يعتمد على تحميل الجاذبية. تسلط هذه العوامل الضوء على الحاجة إلى إجراء بحث شامل لفهم تأثيرات الفضاء على تكاثر الثدييات بشكل كامل.