علماء يتوصلون إلى تسلسل الحمض النووي الريبوزي (RNA) لنمر تسمانيا المنقرض، مما يفتح الباب أمام إحياء الأنواع المفقودة

حقق العلماء في جامعة ستوكهولم إنجازًا كبيرًا من خلال استعادة الحمض النووي الريبي (RNA) وتسلسله بنجاح من نوع منقرض، وهو النمر التسماني. وقد أدى هذا الإنجاز الرائد إلى زيادة الآمال في إمكانية إحياء الحيوانات التي كان يُعتقد في السابق أنها فقدت إلى الأبد.

حتى الآن، كان يُعتقد أن استخراج الحمض النووي الريبي (RNA) وتسلسله من نوع منقرض غير ممكن. وعلق البروفيسور مارك فريدلاندر، الأستاذ المشارك في علم الأحياء الجزيئي بجامعة ستوكهولم، قائلاً إن الناس لا يعتقدون أنه يمكن القيام بذلك. إلا أن هذا الإنجاز الجديد أثبت عكس ذلك.

وتمكن فريق البحث، الذي شارك في قيادته البروفيسور لوف دالين، من تسلسل جزيئات الحمض النووي الريبي (RNA) من عينة نمر تسمانيا عمرها 130 عامًا تم حفظها في درجة حرارة الغرفة في متحف التاريخ الطبيعي في السويد. ثم تمكنوا من إعادة بناء الحمض النووي الريبي (RNA) من الجلد والعضلات الهيكلية للحيوان المنقرض.

الحمض النووي الريبوزي (RNA) هو جزيء مهم يحمل المعلومات الجينية من الجينوم إلى بقية الخلية، ويوجهها إلى ما يجب القيام به. وأوضح البروفيسور دالين أن فهم كل من DNA وRNA أمر ضروري عندما يتعلق الأمر بإحياء الحيوانات المنقرضة. الحمض النووي مستقر ويتم الحفاظ عليه جيدًا بمرور الوقت، لكن الحمض النووي الريبي (RNA) عابر للغاية ويمكن تدميره بسهولة. يوفر تسلسل الحمض النووي الريبوزي (RNA) معلومات قيمة حول نشاط الجينات وتنظيمها، والتي لا يستطيع الحمض النووي وحده الكشف عنها.

اكتشف الباحثون أيضًا اثنين من الجينات الجديدة من خلال تحليل الحمض النووي الريبي للنمر التسماني، وهو ما لم يكن ممكنًا من خلال تحليل الحمض النووي وحده. يشير هذا إلى أهمية دراسة الحمض النووي الريبي (RNA) في فهم بيولوجيا ووظائف الأنواع المنقرضة.

توفي آخر نمر تسمانيا حي معروف في الأسر عام 1936. وتم إعلان هذا النوع من الآفات بعد الاستعمار الأوروبي لأستراليا، مما أدى إلى تقديم مكافأة مقابل كل حيوان يُقتل. نظرًا للموائل الطبيعية المحفوظة نسبيًا في تسمانيا، فقد تركزت الجهود المبذولة لإعادة النمر التسماني من خلال إزالة الانقراض على هذا النوع.

ومع ذلك، هناك آثار أخلاقية يجب مراعاتها فيما يتعلق ببعث الحيوانات المنقرضة. واعترف فريدلاندر بأن إعادة النمر التسماني، الذي لعب البشر دورًا في دفعه نحو الانقراض، يمكن أن يُنظر إليه على أنه تصحيح لتدخلنا. ويعتقد الباحثون أن نتائج دراستهم يمكن أن تساهم أيضًا في فهمنا للأوبئة، وخاصة فيروسات الحمض النووي الريبوزي (RNA).

ومن خلال تحليل الحمض النووي الريبي (RNA) من بقايا الحيوانات البرية المخزنة في مجموعات المتاحف، يمكن للباحثين الحصول على رؤى قيمة حول طبيعة وأصول الأوبئة السابقة، بما في ذلك الأنفلونزا الإسبانية ووباء كوفيد-19 الأخير. تفتح هذه الدراسة إمكانيات جديدة لاستخدام مجموعات المتاحف لدراسة الحمض النووي الريبي (RNA) وربما منع الأوبئة المستقبلية.

وفي الختام، فإن التسلسل الناجح للحمض النووي الريبي (RNA) من نمر تسمانيا المنقرض يمثل قفزة كبيرة إلى الأمام في البحوث الوراثية. إنه يقدم أملاً جديدًا لإحياء الأنواع المفقودة الأخرى ويسلط الضوء على أهمية دراسة الحمض النووي الريبي (RNA) في فهم بيولوجيا الحيوانات المنقرضة ووظائفها. علاوة على ذلك، فإن هذا الإنجاز لديه القدرة على تسليط الضوء على أصول وطبيعة الأوبئة من خلال تحليل الحمض النووي الريبي (RNA) من بقايا الحيوانات البرية المخزنة في مجموعات المتاحف.

مصادر:

– سي بي اس نيوز