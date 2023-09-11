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علوم

طفرة في زراعة الأعضاء: كلية إنسانية تنمو داخل خنزير

Byغابرييل بوتا

سبتمبر 11، 2023
طفرة في زراعة الأعضاء: كلية إنسانية تنمو داخل خنزير

حقق العلماء تقدما كبيرا في حل النقص الحاد في الأعضاء المتاحة للزراعة. للمرة الأولى، نجح الباحثون في زراعة كلية بشرية داخل خنزير. وشملت الدراسة، التي نشرت في المجلة العلمية Cell Stem Cell، تطوير أجنة بشرية وخنازير، تحتوي على خلايا بشرية وخنازير.

وبعد زرع هذه الأجنة في أمهات الخنازير البديلة، تطورت الكلى وأصبحت ذات بنية طبيعية بعد 28 يومًا. وذكر الباحث الرئيسي، Liangxue Lai، أن الخلايا البشرية تهيمن وتشكل ما بين 60 إلى 70% من إجمالي الخلايا في الكلية المتوافقة مع البشر. ويعد هذا التطور مهمًا لأن المحاولات السابقة لزراعة الأعضاء البشرية في الخنازير باءت بالفشل.

تعتبر الخنازير مرشحًا مثاليًا لزراعة الأعضاء البشرية نظرًا لتشابهها في علم وظائف الأعضاء وحجم العضو والتطور الجنيني. تعد الكلى البشرية واحدة من أكثر الأعضاء المزروعة في جميع أنحاء العالم وتظهر أيضًا في وقت مبكر أثناء مرحلة التطور الجنيني. حاليًا، هناك 88,500 شخص ينتظرون إجراء عملية زرع في الولايات المتحدة وحدها.

وقام العلماء المشاركون في الدراسة بتعديل الخنزير وراثيا لخلق مساحة لنمو الخلايا البشرية، مما يسمح لها بالبقاء على قيد الحياة في بيئة ليست بيئتها الطبيعية. استغرق هذا التعديل خمس سنوات لإنجازه. وأوضح ميغيل إستيبان، أحد كبار مؤلفي الدراسة، أن هذا الاختراق يقدم بديلا جذابا للتغلب على النقص في الأعضاء البشرية اللازمة لزراعة الأعضاء.

وعلى الرغم من هذه النتائج الواعدة، هناك قيود على هذه الدراسة. كانت نسبة أجنة الخنازير المتدهورة مرتفعة، وهناك حاجة إلى مزيد من البحث لفهم الأسباب الكامنة وراء ذلك. ويجب أيضًا أن تؤخذ في الاعتبار المخاوف الأخلاقية المتعلقة بمساهمة الأنساب الأخرى، مثل خلايا الدماغ والخلايا الجرثومية. بالإضافة إلى ذلك، فإن وجود خلايا الأوعية الدموية من أصل خنزيري في الأعضاء يمكن أن يؤدي إلى الرفض.

ومع ذلك، فإن هذا الإنجاز يمهد الطريق لتوليد كلى بشرية وظيفية داخل الخنازير حديثة الولادة. فهو لا يوفر الأمل لمعالجة النقص في الأعضاء فحسب، بل يفتح أيضًا فرصًا جديدة للطب التجديدي ودراسة تطور الكلى البشرية.

المصادر: الغارديان، سي إن إن

By غابرييل بوتا

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