لمحة عن المريخ: العلماء يلاحظون وهج الليل الأخضر على الكوكب الأحمر

توصل علماء من وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) إلى اكتشاف رائد أثناء دراسة المريخ. لقد اكتشفوا وهجًا أخضرًا ناعمًا في سماء الليل للكوكب الأحمر يمكن رؤيته بالعين البشرية. تم إجراء هذه الملاحظة المفاجئة من قبل بعثة ExoMars Trace Gas Orbiter التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية، والتي تدور حاليًا حول المريخ.

على عكس الملاحظات السابقة للتوهج الليلي على المريخ، فإن هذا التوهج الخاص مرئي في الطيف البصري. يكون الضوء ساطعًا بشكل خاص في المناطق القطبية، مما دفع العلماء إلى الاعتقاد بأنه قد يكون مرئيًا للمستكشفين البشريين إذا كانت سماء المريخ ليلاً خالية من السحب. وقد أثار هذا الاكتشاف حماسًا كبيرًا بين الباحثين، لأنه يقترح إمكانيات وتحديات جديدة للبعثات المستقبلية إلى المريخ.

يضيف اكتشاف توهج الليل الأخضر هذا إلى معرفتنا الحالية بالظواهر الجوية في النظام الشمسي. ورصد العلماء في السابق توهجات ليلية بالأشعة تحت الحمراء والأشعة فوق البنفسجية على المريخ، بالإضافة إلى توهجات نهارية مرئية ناجمة عن امتصاص الإشعاع الشمسي في الغلاف الجوي. ومع ذلك، فهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها ملاحظة طيف الوهج الليلي في المجال المرئي.

قام فريق العلماء بقيادة عالم الكواكب جان كلود جيرارد من جامعة لييج في بلجيكا بتحليل البيانات من Trace Gas Orbiter، والتي أشارت إلى علامات الوهج الليلي عبر الأطوال الموجية فوق البنفسجية المرئية. وقد لوحظ الوهج الليلي خلال فصل الشتاء المريخي في القطب الجنوبي، بين ارتفاعات 40 و60 كيلومترا (25 إلى 37 ميلا). وأرجعوا هذه الظاهرة إلى انبعاث ثنائي الأكسجين (O2)، الناتج عن اتحاد ذرات الأكسجين المنقولة من يوم المريخ المشمس.

الآثار المترتبة على هذا الاكتشاف عميقة. فهي لا توفر فرصة فريدة لاستكشاف الغلاف الجوي للمريخ ومراقبته في المستقبل فحسب، بل إنها تعمل أيضًا بمثابة تتبع للدورة الجوية والكيمياء والعمليات. ومن خلال دراسة تكوين الغلاف الجوي الرقيق للمريخ، يأمل العلماء في كشف الألغاز المحيطة بتطوره، مثل سبب اختفاء بقية الغلاف الجوي وأين اختفى.

يفتح هذا الاكتشاف المذهل عالمًا جديدًا من الاحتمالات لفهم المريخ وخصائصه الفريدة. إنه يقربنا خطوة واحدة من كشف أسرار الكوكب الأحمر ويشعل فضولنا حول إمكانية الاستكشاف البشري في المستقبل.

الأسئلة الشائعة

ماذا لاحظ العلماء على المريخ؟

ولاحظ العلماء توهجا أخضر ناعما في سماء المريخ ليلا يمكن رؤيته بالعين المجردة. تم اكتشاف هذه الظاهرة، المعروفة باسم توهج الليل، بواسطة مهمة ExoMars Trace Gas Orbiter.

لماذا يعد هذا الاكتشاف مهمًا؟

إن اكتشاف توهج الليل في الطيف المرئي على المريخ أمر غير مسبوق. إنه يفتح إمكانيات جديدة لاستكشاف وفهم الغلاف الجوي المريخي وخصائصه الفريدة.

ما هو سبب ضوء الليل الأخضر على المريخ؟

إن توهج الليل الأخضر على المريخ هو نتيجة اندماج ذرات الأكسجين في ثنائي الأكسجين (O2) بعد نقلها من يوم المريخ المشمس، مما ينبعث منها توهج في هذه العملية.

ماذا يمكننا أن نتعلم من دراسة الغلاف الجوي المريخي؟

يمكن أن توفر دراسة الغلاف الجوي للمريخ رؤى قيمة حول دورانه وكيميائه وعملياته. بالإضافة إلى ذلك، فإن فهم تكوين الغلاف الجوي للمريخ يمكن أن يساعد العلماء على كشف الألغاز المحيطة بتطوره وفقدان بقية غلافه الجوي.