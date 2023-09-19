استعادة الحمض النووي الريبي (RNA) من نمر تسمانيا المنقرض، وتعزيز الجهود في أبحاث مكافحة الانقراض

استعاد العلماء الحمض النووي الريبوزي (RNA) من نمر تسمانيا، المعروف أيضًا باسم الثايلسين، والذي تم تخزينه في متحف في ستوكهولم منذ عام 1891. وعلى الرغم من أن استخراج الحمض النووي من الحيوانات والنباتات القديمة قد تم من قبل، إلا أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها بنجاح استخدام الحمض النووي الريبي (RNA) تعافى من الأنواع المنقرضة. الحمض النووي الريبوزي (RNA)، مثل الحمض النووي (DNA)، هو جزيء جزيئي حيوي موجود في جميع الخلايا الحية وهو مسؤول عن حمل المعلومات الوراثية وتصنيع البروتينات. يمكن أن تساعد القدرة على استخراج الحمض النووي الريبي (RNA) القديم وتسلسله وتحليله في إعادة إنشاء الأنواع المنقرضة والمساعدة في فهم الأوبئة الفيروسية السابقة.

كان النمر التسماني من الحيوانات المفترسة التي كانت تجوب القارة الأسترالية والجزر المجاورة. أدى وصول البشر إلى أستراليا إلى انقراض هذا النوع، كما ساهم المستعمرون الأوروبيون في القرن الثامن عشر في انقراضهم. تعتبر دراسة انقراض النمر التسماني واحدة من أكثر حالات الانقراض التي سببها الإنسان توثيقًا جيدًا.

يوفر الحمض النووي الريبي المستعاد نظرة ثاقبة على علم الأحياء والتنظيم الأيضي للنمر التسماني قبل انقراضه. إن فهم مكملات الجينات والنشاط الجيني للأنواع المنقرضة أمر بالغ الأهمية في إعادة إنشائها. في حين أن إمكانية إحياء الأنواع المنقرضة باستخدام تحرير الجينات على الأقارب الأحياء لا تزال موضع شك، إلا أنه يتم تشجيع إجراء المزيد من الأبحاث حول بيولوجيا هذه الحيوانات المنقرضة.

فاجأت استعادة الحمض النووي الريبوزي (RNA) من بقايا نمر تسمانيا العلماء، حيث يعتبر الحمض النووي الريبي (RNA) بشكل عام أقل استقرارًا من الحمض النووي (DNA) وكان يُعتقد أن عمره قصير. من المحتمل أن الحالة الجافة للبقايا في متحف التاريخ الطبيعي السويدي، مع الحفاظ على الجلد والعضلات والعظام، ساهمت في الحفاظ على الحمض النووي الريبي (RNA).

يفتح هذا البحث إمكانيات جديدة في مجال القضاء على الانقراض ويلقي الضوء على بيولوجيا الأنواع المنقرضة. في حين أن إعادة إنشاء الأنواع المنقرضة لا تزال مهمة معقدة، فإن فهم التركيب الجيني والعمليات البيولوجية الخاصة بها أمر ضروري في جهود الحفظ والتعلم من الانقراضات الماضية.

مصادر:

– “استعادة الحمض النووي الريبوزي من نمر تسمانيا المنقرض” – رويترز

- "ما هو الحمض النووي الريبي؟" – المعهد الوطني لبحوث الجينوم البشري

- "ما هو الحمض النووي؟" – المعهد الوطني لبحوث الجينوم البشري