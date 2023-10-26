منظور جديد لكسوف الشمس: رؤى من الملاحظات الراديوية

في حين استمتع معظم سكان كاليفورنيا بالكسوف الجزئي للشمس في 14 أكتوبر، اتخذ الباحثون في مرصد راديو وادي أوينز (OVRO) نهجا مختلفا. وباستخدام مصفوفة الطول الموجي الطويل (OVRO-LWA) المطورة، التقطوا صورة فريدة من نوعها "لكسوف راديوي" تلقي الضوء على هالة الشمس والظواهر المرتبطة بها.

تقليديًا، يتم ملاحظة كسوف الشمس من خلال الضوء المرئي، لكن OVRO-LWA قام بقياس أطوال موجات الراديو بين 20 و88 ميجاهرتز لإنشاء صورة للكسوف في طيف كهرومغناطيسي مختلف. الصورة الناتجة، والتي يمكن مشاهدتها في الفيديو أدناه، توضح موقع القمر ممثلا بخطوط منقطة وطرف الشمس المرئي بخطوط متصلة. ومن الجدير بالذكر أن الفيديو يلتقط أيضًا التشوهات التي يسببها الغلاف الأيوني للشمس، مما يخلق تأثيرًا مموجًا مشابهًا لمشاهدة الشمس من خلال سطح مائي متموج.

تنبعث موجات الراديو الممتدة إلى ما وراء حافة الشمس في الصورة من هالتها، مما ينتج عنه تأثير "حلقة النار" المذهل حتى خارج مسار الكسوف الحلقي الكامل. يوفر هذا المنظور الفريد للعلماء فرصة لدراسة هالة الشمس الممتدة بدقة غير مسبوقة عند أطوال موجات الراديو.

وشدد بن تشين، عالم الفيزياء الفلكية الشمسية والأستاذ المشارك في معهد نيوجيرسي للتكنولوجيا (NJIT)، والذي شارك في قيادة أبحاث OVRO-LWA حول الشمس، على أهمية هذه الملاحظة. ومن خلال الاستفادة من طرف القمر باعتباره "حافة سكين" متحركة، يمكن تعزيز الدقة الزاويّة الفعالة لهالة الشمس بشكل كبير.

وقد مكنت ترقية OVRO-LWA، بدعم من مؤسسة العلوم الوطنية، التلسكوب من مسح السماء بشكل أسرع من أي تلسكوب راديوي آخر يعمل على ترددات أقل من 100 ميجاهرتز. تسمح هذه الأداة القوية بالمراقبة المستمرة للسماء، مما يوفر رؤى قيمة حول الظواهر الفلكية المختلفة، بما في ذلك انبعاث الكتلة الإكليلية من النجوم القريبة، ومغناطيسية الكواكب الخارجية، والكون المبكر.

بفضل قدرته على التقاط صور راديوية لكسوف الشمس، يقدم OVRO-LWA منظورًا جديدًا وقيمًا لأقرب نجم لنا، مما يفتح آفاقًا جديدة للاستكشاف والفهم العلمي.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

ما هي مصفوفة الطول الموجي الطويل (LWA)؟

مصفوفة الطول الموجي الطويل (LWA) عبارة عن تلسكوب راديوي مصمم لرصد ودراسة الأجرام السماوية بأطوال موجية طويلة، تتراوح من عشرات إلى مئات الأمتار. وهو قادر على التقاط موجات الراديو المنبعثة من مصادر فلكية مختلفة، مما يوفر رؤى فريدة للكون.

ما هو كورونا الشمس؟

الإكليل هو المنطقة الخارجية للغلاف الجوي للشمس والتي تمتد ملايين الكيلومترات في الفضاء. وهو يتألف من غازات متأينة شديدة الحرارة تصبح مرئية أثناء كسوف الشمس على شكل وهج أبيض لؤلؤي خافت يحيط بقرص الشمس المظلم.

ما أهمية عمليات رصد الكسوف عبر الراديو؟

تزود عمليات الرصد الراديوي للكسوف العلماء بمنظور مختلف حول هالة الشمس والظواهر المرتبطة بها. من خلال دراسة انبعاث موجات الراديو من الإكليل، يمكن للباحثين الحصول على نظرة ثاقبة لديناميكياته، ومجالاته المغناطيسية، وغيرها من الخصائص التي لا يمكن ملاحظتها بسهولة من خلال عمليات رصد الضوء المرئي التقليدية. تعزز هذه المنظورات الفريدة فهمنا للشمس وتأثيرها على النظام الشمسي.