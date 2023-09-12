نجح العلماء في زراعة عضو بشري داخل خنزير

حقق العلماء إنجازًا كبيرًا في الأبحاث الطبية من خلال زراعة عضو بشري داخل حيوان آخر بنجاح. في دراسة رائدة نشرت في مجلة Cell Stem Cell، قام الباحثون بإدخال خلايا جذعية بشرية في أجنة الخنازير المعدلة وراثيا. عندما تم زرع هذه الأجنة في أمهات الخنازير البديلة، طورت كلى بشرية في مرحلة مبكرة خلال حوالي 28 يومًا.

وكانت المحاولات السابقة لزراعة أعضاء بشرية في الخنازير باءت بالفشل، مما يجعل هذا الإنجاز تقدما مهما في هذا المجال. ويأمل الباحثون أن تساعد هذه التكنولوجيا يومًا ما في معالجة النقص في الأعضاء البشرية اللازمة لزراعة الأعضاء.

الكلى هي الأعضاء الحيوية المسؤولة عن تصفية الدم وإزالة النفايات والمياه الزائدة من الجسم. يتم زرعها بشكل شائع، لكن الطلب على الكلى يفوق العرض بكثير. على سبيل المثال، في عام 2020، كان حوالي 100,000 شخص في الولايات المتحدة على قائمة الانتظار لإجراء عملية زرع الكلى، لكن 23,000 فقط تلقوا واحدة.

أحد الحلول المحتملة لنقص الأعضاء هو دمج الخلايا الجذعية المستحثة متعددة القدرات (iPSCs)، والتي يمكن أن تتطور إلى أي نوع من الخلايا، في أجنة الثدييات الأخرى. تعتبر الخنازير خيارًا واعدًا بشكل خاص لهذه العملية لأن أعضائها تشبه أعضاء البشر وتطورها الجنيني مماثل. ومع ذلك، تنشأ صعوبات لأن خلايا الخنزير في الجنين تميل إلى التفوق على الخلايا البشرية ولها متطلبات غذائية وكيميائية مختلفة.

وفي هذه الدراسة، تغلب الباحثون على هذه التحديات باستخدام تقنية كريسبر لتعطيل جينات معينة مسؤولة عن نمو الكلى في أجنة الخنازير. وقد سمح هذا للخلايا iPSCs البشرية بملء الفراغ في نمو الكلى. كما تلاعب الفريق بالخلايا iPSCs البشرية لتتناسب مع مرحلة نمو خلايا الخنازير، مما يعزز التكامل.

وقام الباحثون بزراعة 1,820 من هذه الأجنة المختلطة في 13 أم خنازير بديلة وأنهوا الحمل بعد حوالي شهر لاستخراج الأجنة. خمسة من هذه الأجنة تحتوي على كلى في مرحلة مبكرة تتكون من 50٪ إلى 60٪ من الخلايا البشرية، والتي كانت طبيعية من الناحية الهيكلية لهذه المرحلة من التطور. والأهم من ذلك أن الخلايا البشرية كانت موجودة بشكل رئيسي في الكلى ولم تظهر في الأنسجة الأخرى التي يمكن أن تثير مخاوف أخلاقية.

وفي حين أن هذه التكنولوجيا لا تزال بعيدة عن استخدامها في زراعة الأعضاء البشرية، إلا أنها تفتح إمكانيات جديدة لدراسة تطور الأعضاء البشرية وأمراض النمو. بالإضافة إلى معالجة مسألة الرفض المناعي وتحسين الكفاءة، هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث لتطوير هذه التكنولوجيا.

بشكل عام، تمثل هذه الدراسة الرائدة خطوة مهمة إلى الأمام، مما يوفر الأمل للتقدم المستقبلي في زراعة الأعضاء وفهمنا لتطور الأعضاء البشرية.

مصادر:

– ج. وانغ وآخرون/الخلية الجذعية 2023