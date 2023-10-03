استعدوا لكسوف الشمس التالي "حلقة النار" في جزيرة الفصح

في أقل من أسبوعين بقليل، ستشهد الولايات المتحدة كسوف الشمس المرتقب. ومع ذلك، فإن مطاردي الكسوف يضعون أنظارهم بالفعل على الحدث السماوي القادم. بعد 365 يومًا بالضبط من اليوم، في 2 أكتوبر 2024، سيزين كسوف الشمس الحلقي، المعروف أيضًا باسم "حلقة النار"، السماء فوق جزيرة إيستر، أو رابا نوي كما يطلق عليها محليًا.

تقع جزيرة إيستر على بعد 2,300 ميل تقريبًا من الساحل التشيلي، وهي جزيرة صغيرة نائية تبلغ مساحتها 63 ميلًا مربعًا فقط. سيكون هذا الكسوف الشمسي القادم حدثًا رائعًا، مع الأخذ في الاعتبار أنها المرة الثانية خلال 14 عامًا التي تحدث فيها مثل هذه الظاهرة هنا. كان الكسوف الكلي السابق للشمس في 11 يوليو 2010 قد أسر انتباه المراقبين عندما اجتاح الجزيرة.

وعلى غرار الكسوف المرتقب في الولايات المتحدة، سيكون الحدث في جزيرة الفصح أيضًا بمثابة ظاهرة "حلقة النار". يستعد مطاردو الكسوف المتلهفون حول العالم بالفعل لاغتنام الفرصة لمشاهدة هذا المشهد الفريد وسط موي، التماثيل الحجرية الشهيرة لثقافة رابا نوي.

ومع ذلك، قد لا يكون الوصول إلى جزيرة الفصح لحضور هذا الحدث المذهل أمرًا سهلاً. وأعرب باتريك بويتفين، وهو مطارد كسوف بريطاني شهد أكثر من 50 كسوفًا للشمس، عن سعادته لكنه ذكر تحديات الحصول على أماكن إقامة لكسوف عام 2010 بسبب ارتفاع الطلب. لسوء الحظ، انتهى به الأمر في جزيرة أخرى. يتمتع بويتفين بخبرة كبيرة في مراقبة كسوف الشمس في الأماكن النائية، وقد التقط مؤخرًا صورة ساحرة لكروموسفير الشمس، طبقتها الثانية الملونة، أثناء وقوفه خارج مسار الكسوف الكلي في كوسراي، ميكرونيزيا.

ويخطط أيضًا مطارد مقدام آخر للكسوف، وهو لاري ستيفنز من دي موين بولاية أيوا، لمشاهدة "حلقة النار" في جزيرة إيستر. تم منع ستيفنز، وهو مصور مخضرم لكسوف الشمس، من حضور حدث عام 2010 بسبب التلاعب في الأسعار وإلغاء الرحلات الجوية. مع 19 كسوفًا كليًا للشمس، وثلاثة كسوفات حلقية، وسبعة كسوفات جزئية تحت حزامه، يتطلع ستيفنز إلى تجربة أول كسوف حلقي له في الخارج.

يقدم العديد من منظمي الرحلات السياحية لمشاهدة الكسوف، مثل Sky & Telescope وTravelQuest وAstroTrails، رحلات منظمة للمتحمسين الذين يرغبون في مشاهدة كسوف الشمس "حلقة النار" في جزيرة إيستر. وبالإضافة إلى جزيرة الفصح، سيكون الحدث مرئيًا أيضًا من جنوب باتاغونيا في تشيلي والأرجنتين.

إذا كنت تخطط لمشاهدة هذا المشهد السماوي، فابق على اطلاع بخيارات السفر والإقامة من خلال متابعة محرر موقع WhenIsTheNextEclipse.com، الخبير الشهير في الكسوف والذي أصدر الدليل الكامل للكسوف العظيم لأمريكا الشمالية في 8 أبريل 2024.

مصادر:

- "مطاردو الكسوف يستعدون لحلقة النار القادمة في جزيرة الفصح" بقلم جيمي كارتر