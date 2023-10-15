القارة العملاقة المستقبلية: بانجيا ألتيما

تبحث دراسة حديثة نشرت في مجلة Nature Geosciences في تكوين قارة عملاقة مستقبلية تسمى Pangea Ultima، والتي من المتوقع أن تحدث بعد 250 مليون سنة من الآن. وتهدف الدراسة، التي تقودها جامعة بريستول، إلى فهم التغيرات المناخية المحتملة التي يمكن أن تحدث نتيجة للعمليات الطبيعية وليس تغير المناخ الذي يسببه الإنسان.

ووفقا للدراسة، فإن تكوين بانجيا ألتيما سيؤدي إلى درجات حرارة شديدة، مما يجعل القارة العملاقة الجديدة غير مضيافة لحياة الثدييات. هناك عاملان رئيسيان يساهمان في الارتفاع الحاد في درجات الحرارة. أولاً، سيؤدي اندماج جميع القارات من خلال النشاط التكتوني إلى زيادة النشاط البركاني. في حين أن البراكين تعمل عادة كمنظمات لدرجة الحرارة عن طريق إطلاق ثاني أكسيد الكربون وتدفئة الكوكب بشكل طبيعي، فإن النشاط البركاني المفرط سيؤدي إلى مستويات عالية من ثاني أكسيد الكربون وزيادة درجات الحرارة اللاحقة. ثانيًا، مع تقدم الشمس في العمر، ستصدر المزيد من الطاقة والحرارة، مما يزيد من ارتفاع درجات الحرارة على الأرض.

استخدم الباحثون نماذج مناخية حاسوبية لمحاكاة الظروف البيئية في بانجيا ألتيما، بما في ذلك الرطوبة والأمطار والرياح ودرجة الحرارة. تشير النتائج التي توصلوا إليها إلى أن جزءًا صغيرًا فقط، ما بين 8 إلى 16 بالمائة، من مساحة اليابسة في بانجيا ألتيما سيظل صالحًا للسكن للثدييات. وتوقعت الدراسة درجات حرارة تتراوح بين 40 إلى 50 درجة مئوية، مع ارتفاع مستويات الرطوبة. مثل هذه الظروف من شأنها أن تجعل من المستحيل على الثدييات، بما في ذلك البشر، البقاء على قيد الحياة بسبب عدم قدرتها على تبريد أجسامها من خلال التعرق.

من المهم أن نلاحظ أنه طوال تاريخ الأرض، كانت هناك قارات عظمى متعددة. بانجيا، أحدث قارة عظمى، هي الأكثر شهرة. إن تكوين القارات العظمى هو نتيجة لتكتونية الصفائح، حيث ينقسم سطح الأرض إلى صفائح تتصادم وتنخفض على مدى فترات طويلة من الزمن.

في حين أن بانجيا ألتيما تمثل مستقبلًا سيئًا محتملًا، إلا أنها بمثابة تذكير بمناخ الأرض المعقد والمتغير باستمرار. إن فهم تأثير العمليات الطبيعية على تغير المناخ يمكن أن يوفر نظرة ثاقبة للسيناريوهات المستقبلية. ستستمر الأبحاث الإضافية حول القارات العملاقة في تسليط الضوء على قابلية كوكبنا للسكن في السنوات والعقود القادمة.

مصادر:

- دراسة منشورة في Nature Geoscience، جامعة بريستول (لم يتم توفير عناوين URL)

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