التأثير المدمر للحرائق على منطقة بانتانال في عام 2020

شهدت منطقة بانتانال، المعروفة بأنها أكبر الأراضي الرطبة الاستوائية للمياه العذبة ونقطة ساخنة للتنوع البيولوجي، حرائق شديدة في عام 2020. ودمرت الحرائق ما يقرب من 30٪ من الجزء البرازيلي من المنطقة الأحيائية، أي ما يعادل مساحة 44,998 كيلومترًا مربعًا. ويتجاوز هذا التقديرات السابقة التي تراوحت بين 14,307 كيلومتراً مربعاً إلى 36,017 كيلومتراً مربعاً.

استخدم الباحثون في المعهد الوطني لأبحاث الفضاء (INPE) في البرازيل صور الأقمار الصناعية من القمر الصناعي SENTINEL-2 التابع لوكالة الفضاء الأوروبية لتقدير مدى المناطق المحروقة بدقة. حقق هذا النهج دقة ملحوظة بنسبة 96%، متجاوزًا بكثير النماذج الأخرى المعتمدة على الأقمار الصناعية الخاصة ببانتانال. وستساعد نتائج الدراسة في تحسين تقديرات الغازات النزرة والهباء الجوي المرتبط بحرق الكتلة الحيوية.

ومن الأهمية بمكان أن يتم تقييم تأثير الحرائق على النظم البيئية والتنوع البيولوجي في المناطق الحساسة للمناخ مثل بانتانال، وخاصة في ضوء احتمال اشتداد الجفاف الناجم عن ظاهرة النينيو هذا العام. قد يصبح الجزء الشمالي من منطقة بانتانال والمناطق المجاورة لها في حوض باراجواي العلوي أكثر جفافًا وأكثر عرضة للحريق.

تسلط الدراسة الضوء على نقاط قوة صور الأقمار الصناعية التي توفرها الأداة متعددة الأطياف (MSI) على متن SENTINEL-2، بما في ذلك الدقة المكانية الفائقة التي تبلغ 20 مترًا، والتي تقدم معلومات مفصلة عن المناطق المحروقة، ودقة زمنية تصل إلى 5 أيام.

نتجت أزمة حرائق بانتانال لعام 2020 في المقام الأول عن الجفاف الشديد، ويعد فهم تأثير هذه الأحداث المناخية على المنطقة الأحيائية وتنوعها البيولوجي أمرًا ضروريًا لإدارة الحرائق وبرامج التخفيف من آثارها. يمكن لهذه المعلومات أن تساعد وكالات البيئة ورجال الإطفاء في تحديد المجالات والإجراءات ذات الأولوية لمكافحة الحرائق أو السيطرة عليها.

كانت عواقب الحرائق في منطقة بانتانال كبيرة. وتشهد المنطقة عادةً ارتفاعًا في مستويات المياه في موسم الأمطار، لكن الجفاف الذي طال أمده في عام 2019 والذي أعقبه تدهور الظروف في عام 2020 أدى إلى انخفاض مساحة سطح المياه بنسبة 34٪ مقارنة بالمتوسط. وكان إجمالي المساحة المحروقة أكبر بنسبة 200% من المتوسط ​​طويل المدى، مع حرق 35% منها لأول مرة في التاريخ المسجل.

وكان التأثير البيئي للحرائق مدمرا، خاصة بالنسبة لسكان اليغور، أكبر أنواع القطط في الأمريكتين. دمرت الحرائق 45% من أعداد اليغور المقدرة، مما أثر على 79% من مساحة موطنها و54% من المناطق المحمية. وتشير التقديرات إلى أن ما يقرب من 16 مليون حيوان صغير و944,000 حيوان كبير هلكوا في حرائق الغابات.

وتقدر التكلفة الاقتصادية لاستعادة المناطق المتضررة بمبلغ 123 مليون دولار أمريكي. بالإضافة إلى ذلك، كانت هناك زيادة في عدد حالات العلاج في المستشفيات بسبب مشاكل في الجهاز التنفسي في ولايتي ماتو غروسو وماتو غروسو دو سول، مما يسلط الضوء بشكل أكبر على الآثار الضارة للحرائق على صحة الإنسان.

تؤكد الدراسة على الحاجة إلى بذل جهود مستمرة لتحسين دقة البيانات وإنشاء تقديرات أكثر دقة، مما يسمح بإدارة أفضل للحرائق والحفاظ على البيئة في منطقة بانتانال وغيرها من المناطق المعرضة للخطر.