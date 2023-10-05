اكتشف علماء الفلك بقايا النجم المختفي باستخدام تلسكوب جيمس ويب الفضائي

حقق علماء الفلك اكتشافًا رائعًا بمساعدة تلسكوب جيمس ويب الفضائي (JWST). لقد عثروا على دليل على وجود نجم متلاشي، يُعرف باسم N6946-BH1، والذي خضع لفترة من السطوع في عام 2009، ولكن بدلاً من أن ينفجر إلى مستعر أعظم، تلاشى. لم تنجح المحاولات السابقة لمراقبة النجم باستخدام التلسكوبات المختلفة، لكن الأدوات المتقدمة في تلسكوب جيمس ويب الفضائي كشفت عن مصدر مشرق للأشعة تحت الحمراء يبدو أنه بقايا قشرة غبار تحيط بموقع النجم الأصلي.

يتحدى هذا الاكتشاف الجديد الفرضية القائلة بأن N6946-BH1 أصبح ثقبًا أسود بعد الانهيار، بدلاً من إثارة مستعر أعظم. اكتشف الفريق الذي يدرس البيانات التي تم جمعها بواسطة أدوات NIRCam وMIRI الخاصة بـ JWST أيضًا أن المصدر ليس بقايا جسم واحد، بل ثلاثة مصادر مختلفة. ويشير هذا إلى أن الملاحظات السابقة للنجم كانت عبارة عن مزيج من هذه المصادر الثلاثة بسبب عدم دقة التلسكوبات السابقة.

والتفسير البديل للسطوع الذي حدث عام 2009 هو أنه نتج عن اندماج نجمي. كان النجم الضخم الذي يبدو ساطعًا في الواقع عبارة عن نظام نجمي يضيء عندما يندمج نجمان ثم يخفتان. وبينما تميل الأدلة نحو نموذج الاندماج، لا يستطيع علماء الفلك استبعاد نموذج المستعر الأعظم الفاشل تمامًا. يضيف هذا الاكتشاف تعقيدًا إلى فهمنا للمستعرات الأعظم وتكوين الثقوب السوداء ذات الكتلة النجمية.

إن قدرة تلسكوب جيمس ويب الفضائي على التمييز بين مصادر متعددة في مجرة ​​تبعد 22 مليون سنة ضوئية هي قدرة مثيرة للإعجاب وتعطي الأمل في أن يتمكن علماء الفلك من مراقبة نجوم مماثلة في المستقبل. سيساعد جمع المزيد من البيانات في تأكيد ما إذا كانت هذه الأحداث عبارة عن اندماجات نجمية أو مستعرات أعظمية فاشلة حقيقية، مما يساهم في فهم أفضل للمراحل النهائية للنجوم أثناء تطورها إلى ثقوب سوداء ذات كتلة نجمية.

المصدر: المقال الأصلي الذي نشره موقع Universe Today