رؤى جديدة حول الضوء الغامض العابر في سماء الليل

في دراسة رائعة أجراها مرصد بالومار بالقرب من سان دييغو، كاليفورنيا، وثق علماء الفلك ظاهرة غريبة حدثت في 19 يوليو 1952. التقط مسحهم للسماء ليلاً صورة لثلاثة نجوم تقع على مقربة من بعضها البعض عند الساعة 8: 52 م. ومع ذلك، عندما تم التقاط الصورة الثانية في الساعة 9:45 مساءً، كانت النجوم قد اختفت تمامًا.

وقد أثار هذا الاختفاء اهتمام فريق من الباحثين المخصصين لدراسة هذه الأحداث العابرة. لقد بحثوا في العديد من التفسيرات المعقولة، بدءًا من إجراء تحقيق شامل للصور والكتالوجات اللاحقة. وكشفت النتائج التي توصلوا إليها أن الأشياء لم تكن موجودة في أي صور لاحقة لنفس المنطقة تمتد على مدى 69 عامًا.

ولضمان الدقة، قام الفريق بمقارنة النجوم العابرة بالنجوم الأخرى التي تم التقاطها في المنطقة المجاورة. والمثير للدهشة أنه على الرغم من الاختلافات في الحجم، ظلت أشكال الأشياء متشابهة بشكل لافت للنظر. وخلص الباحثون إلى أن العابرين هم في الواقع مصادر نقطية للضوء غير محلولة. واستبعدوا إمكانية وجود مصادر متحركة مثل الطائرات أو الكويكبات أو الجسيمات الأولية، وكذلك وجود عيوب في اللوحة الفوتوغرافية.

وبالنظر إلى الاختفاء المتزامن لجميع الأجسام الثلاثة، رفض الباحثون فكرة التعتيم المستقل. واستكشفوا أيضًا إمكانية سطوع الأجسام لفترة وجيزة بسبب حدث مشترك. ومع ذلك، إذا كانت الأجسام الثلاثة المنفصلة مسؤولة عن ذلك، فيجب أن تكون موجودة بالقرب من بعضها البعض، وربما داخل نظامنا الشمسي.

تشير الآثار المترتبة على هذا القرب إلى أن الأجسام يمكن أن تكون كويكبات أو أجرام سماوية أخرى داخل سحابة أورت. وهذا من شأنه أن يفسر أيضًا سبب عدم اكتشافهم في المسوحات اللاحقة. ومن ناحية أخرى، اقترح الفريق بديلاً مثيرًا للاهتمام: عدسة الجاذبية. لقد توقعوا أن الأجسام الثقيلة للغاية يمكن أن تشوه الزمكان، مما يؤدي إلى تكبير الأجسام البعيدة لفترات قصيرة.

أثناء البحث عن إجابات، أقر الباحثون بعدم وجود تفسير نهائي. ودعوا إلى مواصلة الجهود في البحث عن أحداث عابرة مماثلة لإلقاء المزيد من الضوء على هذا اللغز المثير للاهتمام. تم نشر الدراسة، التي تقدم منظورًا جديدًا للظواهر السماوية، على خادم الطباعة المسبق arXiv.

الأسئلة المتكررة

ما هو الحدث العابر في علم الفلك؟

يشير الحدث العابر في علم الفلك إلى ظاهرة أو حدث مؤقت ولا يتم ملاحظته بشكل متكرر. قد يتضمن ظهور أجرام سماوية أو اختفائها، أو إظهار سلوك غير عادي، أو التعرض لتغيرات مفاجئة في السطوع.

ما هي سحابة أورت؟

سحابة أورت هي منطقة مفترضة تقع في الأطراف الخارجية للنظام الشمسي. ويعتقد أنها تحتوي على مجموعة واسعة من الأجسام الجليدية مثل المذنبات والكويكبات، وتشكل غلافًا كرويًا حول الشمس. ويعتقد أن سحابة أورت تمتد آلاف الوحدات الفلكية (AU) من الشمس.

ما هو عدسة الجاذبية؟

عدسة الجاذبية هي ظاهرة ينحني فيها مسار الضوء أثناء مروره بالقرب من جسم ضخم، مثل مجرة ​​أو ثقب أسود. يمكن أن يؤدي انحناء الضوء هذا إلى تكبير أو تشويه مظهر الأجسام الموجودة خلف عدسة الجاذبية.