توم مولر، الرئيس التنفيذي لشركة Impulse Space، يتحدث عن SpaceX والمناورة المدارية ومستقبل الخدمات اللوجستية في الفضاء

في مقابلة حديثة مع موقع Space.com، تحدث توم مولر، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Impulse Space، عن الفترة التي قضاها في SpaceX، وشارك الدروس المستفادة من Elon Musk، وناقش أهداف مشروعه الجديد في صناعة الخدمات اللوجستية في الفضاء. .

تم تعيين مولر، وهو مهندس طيران مشهور، شخصيًا من قبل إيلون موسك في عام 2002 للمساعدة في إطلاق شركة SpaceX. بصفته أول موظف في الشركة، لعب مولر دورًا رئيسيًا في تطوير محرك الصاروخ Merlin، الذي يشغل صاروخ SpaceX's Falcon 9 ومنصة الإطلاق Falcon Heavy.

في أواخر عام 2020، ترك مولر شركة SpaceX ليشكل شركة Impulse Space، وهي شركة ناشئة مقرها كاليفورنيا تركز على توفير مركبات مناورة مدارية دقيقة لتسليم الحمولة في الميل الأخير في مدار أرضي منخفض (LEO). تم تصميم المركبة الفضائية وأنظمة الدفع ميرا الخاصة بالشركة لتوصيل حمولات متعددة إلى مدارات مخصصة من إطلاق واحد، مما يوفر المزيد من المرونة والكفاءة في الخدمات اللوجستية المدارية.

من المقرر إطلاق أول مهمة مدارية لشركة Impulse Space، LEO Express-1، في نوفمبر 2022 على متن مهمة مشاركة الرحلات Transporter-9 التابعة لشركة SpaceX. وتخطط الشركة أيضًا لمهمة المريخ مع Relativity Space في عام 2026.

خلال المقابلة، قال مولر أنه في الأيام الأولى لشركة SpaceX، كان عدد قليل جدًا من الناس يؤمنون برؤية الصواريخ والسفن الفضائية القابلة لإعادة الاستخدام إلى المريخ. وأشار إلى تحديات بناء صاروخ فالكون 1 وقرب إفلاس الشركة. ومع ذلك، فقد أثمرت مثابرة SpaceX، وأصبح صاروخ Falcon 9 معروفًا الآن بأنه المركبة الأكثر موثوقية وفعالية من حيث التكلفة في التاريخ.

بصفته رئيسًا لتصميم محرك فالكون ميرلين، سلط مولر الضوء على الإطلاق الأول لفالكون هيفي في عام 2018 وأول الالتحام بمحطة الفضاء الدولية باعتبارها لحظات بارزة في حياته المهنية. وأكد أهمية هذه الإنجازات في إظهار قدرات تكنولوجيا الصواريخ التي تنتجها شركة سبيس إكس.

عندما سُئل عن أهدافه في مشروع Impulse Space، أعرب مولر عن إيمانه بإمكانيات المركبة الفضائية SpaceX لكنه أدرك التحديات التي تواجهها في الوصول إلى مدارات طاقة أعلى. يهدف Impulse Space إلى سد هذه الفجوة من خلال توفير مركبة فضائية دافعة منخفضة التكلفة وفعالة يمكنها تسهيل السفر إلى مدارات ذات طاقة أعلى في النظام الشمسي الداخلي.

وأوضح مولر أن دور Impulse Space في الخدمات اللوجستية المدارية هو توفير وضع مخصص للحمولات في مدارات مختلفة. مع القدرة على التنقل في الفضاء ثلاثي الأبعاد وخدمة مختلف الارتفاعات والطائرات ومتطلبات التوقيت، يهدف Impulse Space إلى توفير الموضع الأمثل لحمولة كل عميل. وتركز الشركة أيضًا بقوة على الاستكشاف خارج الأرض، بما في ذلك البعثات إلى القمر والكواكب الأخرى.

وفي الختام، فإن خبرة توم مولر الواسعة في SpaceX ومشروعه الجديد مع Impulse Space تثبت التزامه بتطوير دفع الصواريخ والمناورة المدارية. بفضل التقنيات المبتكرة والتركيز على الحلول التي تركز على العملاء، تستعد شركة Impulse Space للمساهمة في مستقبل الخدمات اللوجستية في الفضاء.

التعاريف:

– دفع الصواريخ: علم وتكنولوجيا دفع الصواريخ أو المركبات الفضائية الأخرى لاستكشاف الفضاء أو غيرها من التطبيقات.

– المناورة المدارية: تغيير مدار المركبة الفضائية أو القمر الصناعي باستخدام أنظمة الدفع لضبط سرعتها ومسارها.

- المدار الأرضي المنخفض (LEO): المنطقة الفضائية حول الأرض التي يتراوح ارتفاعها بين 160 و2,000 كيلومتر تقريبًا (100 و1,240 ميلًا).

– الدفع: فعل أو عملية القيادة أو الدفع إلى الأمام، وخاصة باستخدام مصدر الطاقة للحركة أو الطاقة.

مصادر:

– موقع الفضاء.كوم

- الفضاء الدافع