تحسين كفاءة التلألؤ والاستقرار الحراري للفوسفورات التي ينبعث منها NIR

اكتسبت الثنائيات الباعثة للضوء المحولة بالفوسفور (NIR) القريبة من الأشعة تحت الحمراء (PC-LEDs) الاهتمام في مجالات التكنولوجيا الناشئة مثل الرؤية الليلية والتصوير الحيوي. ومع ذلك، فقد واجه تطوير مصابيح LED الخاصة بالكمبيوتر تحديات بسبب عدم وجود مواد فوسفورية عالية الأداء تنبعث من الأشعة تحت الحمراء القريبة (NIR) والتي يمكن تحفيزها بالضوء الأزرق. أحد أنواع المواد الواعدة لمواجهة هذه التحديات هو العقيق من النوع A3B2C3O12، والذي يوفر هياكل قابلة للضبط وبيئة منسقة مدمجة.

في دراسة حديثة نشرت في الضوء: العلوم والتطبيقات، أبلغ علماء من معهد تشانغتشون للكيمياء التطبيقية وجامعة الصين لعلوم الأرض عن استراتيجية لتحسين كفاءة التلألؤ والاستقرار الحراري لـ Ca3Y2-2x(ZnZr)xGe3O12 التي تنبعث من الأشعة تحت الحمراء القريبة: فوسفور العقيق Cr. وقد حقق الباحثون ذلك باستخدام تقنية الاستبدال المشترك للوحدة الكيميائية، والتي أدت فقط إلى تحول طفيف في الطول الموجي للانبعاث.

وجدت الدراسة أن الكفاءة والثبات الحراري لفوسفور العقيق المشوب بـ Cr3+ يعتمد على عوامل مثل وجود أيونات Cr4+، التي تمتص ضوء NIR، والصلابة الهيكلية. ومن خلال استبدال [Zn2+–Zr4+] بـ [Y3+–Y3+]، قلل الباحثون من وجود أيونات Cr4+ وعززوا مراكز الانبعاث المفيدة لـ Cr3+، مما أدى إلى زيادة كفاءة التلألؤ.

بالإضافة إلى ذلك، أدى إدخال وحدة [Zn2+–Zr4+] إلى تحسين صلابة البنية البلورية، مما أدى إلى استقرار حراري ممتاز. أظهرت الفوسفورات المطورة التي ينبعث منها NIR تطبيقات محتملة في تشفير المعلومات، وتصوير الأنسجة الحيوية، والرؤية الليلية.

توفر هذه الدراسة رؤى قيمة حول تحسين خصائص التألق لفوسفور العقيق المخدر بـ Cr3+. يمكن أن تمهد النتائج الطريق لمزيد من الاستكشاف والتطوير لمواد الفوسفور عالية الأداء التي تنبعث من NIR.

مرجع:

Dongjie Liu وآخرون، تحويل التكافؤ وإعادة بناء الموقع في العقيق المنشط بالكروم الذي ينبعث منه الأشعة تحت الحمراء القريبة من أجل تعزيز متزامن لكفاءة الكم والاستقرار الحراري، الضوء: العلوم والتطبيقات (2023). دوى: 10.1038/s41377-023-01283-3

المصدر

الأكاديمية الصينية للعلوم