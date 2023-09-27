العلماء يطورون كاشفًا ضوئيًا فائق النطاق باستخدام طبقة مزدوجة ملتوية من الجرافين

قام الباحثون في ICFO والمتعاونون معهم بتطوير كاشف ضوئي جديد واسع النطاق باستخدام الجرافين المزدوج الملتوي (TDBG). هذا الجهاز الجديد قادر على اكتشاف الضوء بكفاءة عبر نطاق طيفي واسع، من الأطوال الموجية البعيدة التيراهيرتز إلى الأطوال الموجية القريبة من الأشعة تحت الحمراء. يلغي الكاشف الضوئي الحاجة إلى المجالات الكهربائية الخارجية ويوفر قابلية التوسع للتطبيقات الصناعية.

تُستخدم حاليًا صفائف الموصلات الضوئية التقليدية المعتمدة على عناصر تيلوريد الزئبق والكادميوم في التصوير الفائق الطيفي، لكنها ليست فعالة على كامل الطيف وغير قادرة على اكتشاف أطوال موجات تيراهيرتز. في المقابل، TDBG لديه القدرة على التغلب على هذه القيود وتحسين أداء وكفاءة الكشف عن الضوء.

قام الباحثون بتصنيع أجهزة TDBG عن طريق تدوير طبقتين من الجرافين بزاوية كبيرة. تقوم هذه الأجهزة بإنشاء مجال كهربائي جوهري خاص بها دون الحاجة إلى أقطاب كهربائية إضافية، مما يجعلها قابلة للتطوير للإنتاج الضخم. ثم أجرى الفريق تجارب مكثفة لدراسة الاستجابة الضوئية والموصلية الضوئية لـ TDBG.

أظهرت النتائج أن الكاشف الضوئي فائق النطاق TDBG يتمتع بكفاءة كمية جيدة، وموصلية ضوئية محسنة من خلال فحص الطبقات البينية، وقابلية للتوسعة دون الحاجة إلى بوابات خارجية. يفتح هذا الاختراق إمكانيات لمجموعة واسعة من التطبيقات، بما في ذلك القيادة الذاتية، ومراقبة البيئة، والرعاية الصحية، واستكشاف الفضاء، والزراعة، وتجهيز الأغذية.

يسلط هذا البحث الضوء على إمكانات الجرافين الملتوي ثنائي الطبقة باعتباره مادة عالية الكفاءة ومتعددة الاستخدامات للكشف الضوئي.

مصادر:

– ICFO/م. سيكانتي