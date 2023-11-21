تعزيز احتجاز الكربون الطبيعي: دور جودة الهواء

سلطت دراسة جديدة أجراها فريق بحثي بقيادة معهد كارنيجي للعلوم الضوء على كيفية تأثير تلوث الهواء على قدرة النباتات على إزالة ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي من خلال عملية التمثيل الضوئي. وتؤكد النتائج، التي نشرت في وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم، على التأثير الكبير للتلوث بالجسيمات على إنتاجية النظام البيئي وتسلط الضوء على الفوائد المحتملة لتحسين نوعية الهواء.

تلعب النباتات دورًا حاسمًا في التخفيف من تغير المناخ من خلال عملية التمثيل الضوئي. ومن خلال تحويل ضوء الشمس إلى طاقة كيميائية، فإنها تمتص ثاني أكسيد الكربون من الهواء وتخزنه كمادة بيولوجية. ومع ذلك، فإن جزيئات الهباء الجوي، التي تنتجها الأنشطة البشرية مثل التنقل وحرق الوقود الأحفوري، يمكن أن تقلل من هذه العملية الحيوية. لا تساهم هذه الجزيئات في سوء نوعية الهواء ومشاكل صحة الإنسان فحسب، بل تعمل أيضًا على تشتيت أو امتصاص أشعة الشمس، كما لو كانت في الظل، مما يعيق نمو النباتات.

وباستخدام قياسات الأقمار الصناعية، لاحظ الباحثون وجود علاقة بين نشاط التمثيل الضوئي وتلوث الهباء الجوي. واكتشفوا أن النباتات تلتقط المزيد من الكربون في عطلات نهاية الأسبوع وأثناء عمليات الإغلاق بسبب فيروس كورونا (كوفيد-19) عندما ينخفض ​​الإنتاج الصناعي ويكون التنقل محدودًا. ويشير هذا إلى أن الحد من تلوث الجسيمات على مدار الأسبوع يمكن أن يعزز عزل الكربون الطبيعي بواسطة النباتات.

ومن خلال الحفاظ على مستويات نشاط التمثيل الضوئي في عطلة نهاية الأسبوع، تشير التقديرات إلى أنه يمكن إزالة ما بين 40 إلى 60 ميجا طن من ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي كل عام. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي هذا الانخفاض في التلوث إلى زيادة الإنتاجية الزراعية دون الحاجة إلى أراض إضافية. ولهذه النتائج آثار سياسية كبيرة على الحكومات التي تهدف إلى الحد من التلوث الكربوني وتحقيق الأهداف المناخية.

توفر رؤى الدراسة حول الدورة الأسبوعية لنشاط التمثيل الضوئي وعلاقتها بتلوث الهباء الجوي منظورًا جديدًا حول أهمية جودة الهواء في تعزيز عزل الكربون الطبيعي. إن تحسين جودة الهواء لا يفيد صحة الإنسان فحسب، بل يساهم أيضًا في مكافحة تغير المناخ. يؤكد هذا البحث على الحاجة إلى مواصلة الجهود للحد من تلوث الجسيمات وإعطاء الأولوية للممارسات المستدامة لتعظيم إمكانات النباتات في التخفيف من انبعاثات الكربون.

الأسئلة الشائعة

1. ما هو التمثيل الضوئي؟

التمثيل الضوئي هو العملية التي تقوم النباتات من خلالها بتحويل ضوء الشمس إلى طاقة كيميائية. فهي تمتص ثاني أكسيد الكربون من الهواء وتستخدمه لإنتاج الكربوهيدرات والدهون، بينما تطلق الأكسجين كمنتج ثانوي.

2. كيف يؤثر تلوث الهواء على عملية التمثيل الضوئي؟

تلوث الهواء، وخاصة التلوث الجزيئي الناجم عن جزيئات الهباء الجوي، يمكن أن يعيق عملية التمثيل الضوئي. يمكن أن تقلل هذه الجسيمات من جودة الهواء، مما يؤثر سلبًا على صحة النبات ويقلل من قدرته على امتصاص ضوء الشمس وإجراء عملية التمثيل الضوئي بكفاءة.

3. ما هي آثار تحسين نوعية الهواء على عزل الكربون؟

يمكن أن تؤدي جودة الهواء المحسنة إلى زيادة عزل الكربون بواسطة النباتات. ومن خلال الحد من التلوث الجزيئي على مدار الأسبوع، على غرار المستويات التي لوحظت في عطلات نهاية الأسبوع، تشير التقديرات إلى أنه يمكن إزالة ما بين 40 إلى 60 ميجا طن من ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي سنويًا، مما يساعد على مكافحة تغير المناخ.

4. كيف يساهم هذا البحث في الاستدامة الزراعية؟

إن فهم تأثير تلوث الهباء الجوي على عملية التمثيل الضوئي يوفر رؤى قيمة للاستدامة الزراعية. ومن خلال إعطاء الأولوية لتحسين نوعية الهواء، يمكن زيادة الإنتاجية الزراعية دون الحاجة إلى أراض إضافية، بما يتماشى مع الجهود المبذولة للحد من البصمة الكربونية وتحقيق صافي انبعاثات صفر في الزراعة.