خرخرة القطط: شرح آلية الطيار الآلي

اكتشف الباحثون السر وراء خرخرة القطة. اتضح أن الصوت المميز يتم إنتاجه بواسطة وسادات اسفنجية في الحبال الصوتية للقطط، تُعرف باسم "وسادات الخرخرة". تعمل هذه الوسادات على زيادة كثافة الطيات الصوتية، مما يجعلها تهتز بشكل أبطأ، مما ينتج عنه قعقعة منخفضة الطبقة تجلب السعادة لأصحاب القطط.

في السابق، كان العلماء في حيرة من أمرهم حول كيفية تمكن القطط، على الرغم من امتلاكها لأحبال صوتية أقصر، من إنتاج أصوات منخفضة التردد تصدرها عادة الحيوانات الأكبر حجمًا. ومع ذلك، فإن البحث الذي أجراه فريق دولي بقيادة عالم الصوت كريستيان هيربست يشير إلى أن الخرخرة قد تكون سلوكًا ديناميكيًا سلبيًا يستمر تلقائيًا بعد أن يرسل الدماغ إشارة البدء، مما يتحدى الاعتقاد بأن تقلصات العضلات النشطة تسبب الخرخرة.

تتضمن اهتزازات الطية الصوتية المرتبطة بالخرخرة وضعًا صوتيًا خاصًا ذو حاصل مغلق طويل، مشابه لسجل "الزريعة الصوتية" عند البشر. تتميز القلي الصوتي بصوت خشن منخفض الطبقة ينتج عن اهتزاز الحبال الصوتية بتردد منخفض جدًا. تعمل وسادات الخرخرة في القطط بشكل مشابه للسماح لها بالخرخرة على الرغم من قصر الحبال الصوتية.

تعمل ألياف الكولاجين والإيلاستين الموجودة داخل الأنسجة الضامة للأحبال الصوتية على إخماد الترددات العالية لأصوات القطط، تمامًا كما هو الحال عند زئير القطط. تم اكتشاف هذه الهياكل، التي يمكن أن يصل قطرها إلى 4 ملم، سابقًا في القطط المنزلية ولكن لم تتم دراستها فيما يتعلق بالخرخرة.

في إحدى التجارب، قام الباحثون بإزالة الحنجرة من القطط المنزلية المتوفاة وضغطوا على الحبال الصوتية معًا أثناء تمرير الهواء الدافئ المرطب من خلالها. والمثير للدهشة أن الحناجر الثمانية أصدرت صوت خرخرة دون أي تقلصات عضلية أو مدخلات عصبية، مما يثبت أن تقلص العضلات ليس ضروريًا للخرخرة.

على الرغم من أن السبب الدقيق لخرخرة القطط لا يزال لغزًا، إلا أن بعض النظريات تشير إلى أن الخرخرة تشير إلى الرضا وتشجع التفاعل مع البشر. تشير الأبحاث أيضًا إلى أن الخرخرة يمكن أن يكون لها خصائص علاجية.

يمكن أن يؤدي الفهم الجديد للخرخرة إلى رؤى جديدة حول دور الخرخرة في صحة القطط ورفاهيتها. وقد يمهد أيضًا الطريق لتطوير تقنيات تحاكي صوت الخرخرة، مثل أجهزة تهدئة القطط أو علاجات جديدة للألم والقلق لدى القطط والبشر.

المصدر: علم الأحياء الحالي