جهاز O2-Macrodevice: حل واعد لمرض السكري من النوع الأول

يشكل مرض السكري من النوع الأول تحديا كبيرا في المجال الطبي، حيث أن العلاجات التقليدية غالبا ما تكون غير قادرة على استعادة وظيفة الأنسولين الطبيعية بشكل كامل. تبدو فكرة زرع الخلايا المنتجة للأنسولين لدى المرضى لحل هذه المشكلة بسيطة من الناحية النظرية، ولكنها معقدة بسبب الجهاز المناعي للجسم، الذي يميل إلى مهاجمة هذه الخلايا المزروعة وتدميرها. ومع ذلك، قد يكمن الحل المحتمل في O1-Macrodevice، وهو مفاعل حيوي قابل للزرع لإنتاج الأنسولين تم تطويره بواسطة قسم الهندسة الكيميائية في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.

يقوم هذا الجهاز بتغليف الخلايا الجزيرية المسؤولة عن إنتاج الأنسولين داخل غشاء نصف منفذ. وهذا يسمح للأنسولين بالانتشار في مجرى الدم، مع تمكين الجلوكوز، الذي ينظم إنتاج الأنسولين، من الدخول إلى خلايا الجزر. ومع ذلك، فإن أحد القيود على طريقة التغليف هذه هو نقص إمدادات الأكسجين إلى خلايا الجزيرة داخل الكبسولة، وهو أمر بالغ الأهمية لقدرتها على البقاء.

لمعالجة هذه المشكلة، يستخدم جهاز O2-Macrodevice التحليل الكهربائي. ويستخدم دائرة صغيرة لحصاد الطاقة تولد الأكسجين مباشرة من الماء الخلالي الخاص بالمريض. ومن خلال تطبيق تيار عبر غشاء تبادل البروتونات، يقوم الجهاز بتكسير جزيئات الماء إلى أكسجين جزيئي، والذي يتم توفيره لخلايا الجزر. وفي الوقت نفسه، يتبدد الهيدروجين الناتج خلال هذه العملية دون ضرر.

وقد أظهرت الدراسات الأولية على الفئران المصابة بالسكري نتائج واعدة. نجحت الفئران المزروعة بجهاز O2-Macrodevice في الحفاظ على مستويات السكر في الدم الخاضعة للرقابة، في حين أن أولئك الذين تلقوا زرعة مع الخلية المعطلة المولدة للأكسجين عانوا من ارتفاع السكر في الدم بعد أسبوعين فقط. يشير هذا إلى أن الجهاز يعالج بشكل فعال مسألة إمداد الأكسجين، مما يحسن من صلاحية خلايا الجزر المزروعة.

علاوة على ذلك، نظر فريق البحث الذي يقف وراء جهاز O2-Macrodevice أيضًا في طرق الإنتاج الضخم، واستكشف طرقًا لتصنيع غرفة الخلية اللازمة للزرع. ومن خلال استخدام الطباعة الحجرية الضوئية على رقائق السيليكون القياسية بقطر 150 ملم، فإنهم يمهدون الطريق للإنتاج التجاري المحتمل لهذه التكنولوجيا.

في حين أن الشكوك مفهومة بسبب خيبات الأمل السابقة في تطوير علاجات البنكرياس الاصطناعية، فإن جهاز O2-Macrodevice يقدم نهجًا جديدًا يمكن أن يؤدي إلى نتائج واعدة. ومن خلال التعامل مع مرض السكري باعتباره تحديًا هندسيًا، قد يكشف متخصصو الرعاية الصحية عن حلول مبتكرة لإدارة هذه الحالة المزمنة وربما علاجها.

مصادر:

- مصدر المقال