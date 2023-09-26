الكشف عن الأشكال ثلاثية الأبعاد وديناميكيات Skyrmions المغناطيسية في المواد السائبة

حقق العلماء في المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا (NIST) تقدمًا كبيرًا في فهم الأشكال وديناميكيات ثلاثية الأبعاد للترتيبات المغناطيسية الذرية الصغيرة الشبيهة بالإعصار، والمعروفة باسم skyrmions، في المواد السائبة. تتمتع Skyrmions بالقدرة على إحداث ثورة في معالجة المعلومات وتخزينها، لأنها تتطلب طاقة أقل بكثير مقارنة بالطرق الحالية.

تعتمد معالجة المعلومات الثنائية التقليدية على حالات الشحنة الكهربائية، التي تولد المقاومة والحرارة. في المقابل، توفر السكيرميونات حلاً أكثر كفاءة من خلال معالجة المعلومات وتخزينها في حالات مغناطيسية مستقرة، وذلك باستخدام الدوران (القطبية المغناطيسية) للجزيئات الذرية بدلاً من الشحنة الكهربائية. يُعرف هذا المجال من البحث باسم الإلكترونيات السبينية.

ركز الفريق بقيادة NIST على التشنجات المغناطيسية، التي تتشكل بشكل طبيعي في بعض الشبكات الذرية بسبب الخواص المغناطيسية والكهربائية للذرات المحيطة. يتراوح حجم هذه السكيرميونات عادة من 20 إلى 200 نانومتر.

ولدراسة الأشكال ثلاثية الأبعاد وديناميكيات السكايرميون، استخدم الباحثون التصوير النيوتروني وخوارزمية إعادة البناء. لقد قاموا بإنشاء عينات مجمعة تحتوي على أنابيب Skyrmion مكدسة ووجهوا شعاع نيوتروني إلى العينات. من خلال تدوير العينات بشكل متزايد والجمع بين "الشرائح" الناتجة، تمكن الفريق من إنشاء صورة ثلاثية الأبعاد لأنابيب Skyrmion.

وكشف البحث أن أنابيب Skyrmion في المواد السائبة لا تشكل أشكالًا متسقة بسبب العيوب وعدم التماثل في الشبكة. إن فهم هذه التأثيرات وكيفية التعامل مع المادة للتحكم فيها أمر بالغ الأهمية لمزيد من البحث والتطبيقات المحتملة.

تفتح نتائج هذه الدراسة الأبواب أمام استخدام Skyrmions لمعالجة المعلومات وتخزينها بشكل أكثر كفاءة. من خلال كشف أسرار ديناميكيات Skyrmion، يمكن للعلماء استكشاف إمكانيات جديدة لمستقبل الإلكترونيات السبينية.

المصدر

– فيزياء الطبيعة (2023)

- المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا