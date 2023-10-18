حياة المدينة

الكشف عن التقنيات الجديدة وقوة الذكاء الاصطناعي

علوم

رؤى جديدة حول بروتينات الجهاز المناعي وعلاجات الأمراض المحتملة

Byروبرت أندرو

أكتوبر 18، 2023
رؤى جديدة حول بروتينات الجهاز المناعي وعلاجات الأمراض المحتملة

حقق باحثون من معهد بريدج في مركز ميشيلسون للعلوم البيولوجية المتقاربة التابع لجامعة جنوب كاليفورنيا، بالتعاون مع فرق دولية، تقدمًا كبيرًا في فهم بعض بروتينات الجهاز المناعي. وتركز الدراسة، التي نشرت في مجلة الخلية، على السلسلة التكميلية ودورها في استجابتنا المناعية.

التسلسل التكميلي عبارة عن سلسلة من الأحداث التي يتم تنشيطها عند اكتشاف تهديدات محتملة في الجسم. تنتج هذه العملية رسل البروتين، C3a وC5a، والتي تقوم بعد ذلك بتنشيط مستقبلات محددة على الخلايا، مما يؤدي إلى إطلاق إشارات داخلية. ومع ذلك، ظلت آليات هذه المستقبلات، وخاصة C5aR1، بعيدة المنال.

وباستخدام المجهر الإلكتروني المبرد، تمكن الباحثون من التقاط صور مفصلة لهذه المستقبلات أثناء عملها. توفر هذه الصور نظرة ثاقبة حول كيفية تفاعل المستقبلات مع الجزيئات، وتغيير الشكل عند التنشيط، ونقل الإشارات داخل الخلية.

وللنتائج آثار محتملة على تطوير الأدوية التي تستهدف هذه المستقبلات لعلاج مجموعة من الأمراض، بما في ذلك الحالات الشديدة من كوفيد-19، والتهاب المفاصل الروماتويدي، والأمراض التنكسية العصبية، والسرطان. يقدم هذا البحث رؤى شاملة لعائلة المستقبلات المهمة داخل الجهاز المناعي ويضع الأساس للدراسات المستقبلية التي تهدف إلى تسخير قوة الدفاعات الطبيعية لجسمنا.

مع استمرار المجتمع العالمي في مواجهة الأمراض التي تؤثر على ملايين الأشخاص، يصبح فهم الفروق الدقيقة في نظام المناعة لدينا أمرًا متزايد الأهمية. يساهم هذا البحث في هذا الفهم ويفتح السبل المحتملة لخيارات العلاج المبتكرة.

المصدر: Yadav MK، Maharana J، Yadav R، وآخرون. الأساس الجزيئي لربط الأنفيلاتوكسين وتنشيطه وتحيز الإشارة في المستقبلات التكميلية. خلية. 2023:S0092867423010747. دوى: 10.1016/j.cell.2023.09.020

By روبرت أندرو

منشور له صلة

علوم

السماء في نوفمبر 2023: الزهرة والمشتري وزحل

أكتوبر 18، 2023 مامفو بريشيا
علوم

تظهر الدراسة أن الأرفف الجليدية في القارة القطبية الجنوبية معرضة للخطر لأنها تتقلص بسرعة

أكتوبر 18، 2023 فيكي ستافروبولو
علوم

منظر مذهل لكسوف الشمس الحلقي الذي تم التقاطه بواسطة القمر الصناعي GOES-16

أكتوبر 18، 2023 روبرت أندرو

فاتك

علوم

رؤى جديدة حول بروتينات الجهاز المناعي وعلاجات الأمراض المحتملة

أكتوبر 18، 2023 روبرت أندرو 0 تعليقات
علوم

السماء في نوفمبر 2023: الزهرة والمشتري وزحل

أكتوبر 18، 2023 مامفو بريشيا 0 تعليقات
علوم

تظهر الدراسة أن الأرفف الجليدية في القارة القطبية الجنوبية معرضة للخطر لأنها تتقلص بسرعة

أكتوبر 18، 2023 فيكي ستافروبولو 0 تعليقات
علوم

منظر مذهل لكسوف الشمس الحلقي الذي تم التقاطه بواسطة القمر الصناعي GOES-16

أكتوبر 18، 2023 روبرت أندرو 0 تعليقات