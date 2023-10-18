رؤى جديدة حول بروتينات الجهاز المناعي وعلاجات الأمراض المحتملة

حقق باحثون من معهد بريدج في مركز ميشيلسون للعلوم البيولوجية المتقاربة التابع لجامعة جنوب كاليفورنيا، بالتعاون مع فرق دولية، تقدمًا كبيرًا في فهم بعض بروتينات الجهاز المناعي. وتركز الدراسة، التي نشرت في مجلة الخلية، على السلسلة التكميلية ودورها في استجابتنا المناعية.

التسلسل التكميلي عبارة عن سلسلة من الأحداث التي يتم تنشيطها عند اكتشاف تهديدات محتملة في الجسم. تنتج هذه العملية رسل البروتين، C3a وC5a، والتي تقوم بعد ذلك بتنشيط مستقبلات محددة على الخلايا، مما يؤدي إلى إطلاق إشارات داخلية. ومع ذلك، ظلت آليات هذه المستقبلات، وخاصة C5aR1، بعيدة المنال.

وباستخدام المجهر الإلكتروني المبرد، تمكن الباحثون من التقاط صور مفصلة لهذه المستقبلات أثناء عملها. توفر هذه الصور نظرة ثاقبة حول كيفية تفاعل المستقبلات مع الجزيئات، وتغيير الشكل عند التنشيط، ونقل الإشارات داخل الخلية.

وللنتائج آثار محتملة على تطوير الأدوية التي تستهدف هذه المستقبلات لعلاج مجموعة من الأمراض، بما في ذلك الحالات الشديدة من كوفيد-19، والتهاب المفاصل الروماتويدي، والأمراض التنكسية العصبية، والسرطان. يقدم هذا البحث رؤى شاملة لعائلة المستقبلات المهمة داخل الجهاز المناعي ويضع الأساس للدراسات المستقبلية التي تهدف إلى تسخير قوة الدفاعات الطبيعية لجسمنا.

مع استمرار المجتمع العالمي في مواجهة الأمراض التي تؤثر على ملايين الأشخاص، يصبح فهم الفروق الدقيقة في نظام المناعة لدينا أمرًا متزايد الأهمية. يساهم هذا البحث في هذا الفهم ويفتح السبل المحتملة لخيارات العلاج المبتكرة.

المصدر: Yadav MK، Maharana J، Yadav R، وآخرون. الأساس الجزيئي لربط الأنفيلاتوكسين وتنشيطه وتحيز الإشارة في المستقبلات التكميلية. خلية. 2023:S0092867423010747. دوى: 10.1016/j.cell.2023.09.020