ظهر مؤخرًا فيلم قصير جديد بعنوان "ثورة واحدة في الدقيقة"، من تأليف رسام الرسوم المتحركة والمخرج إريك ويرنكويست. يشتهر Wernquist بعمله السابق في المفاهيم المتعلقة بالفضاء، ويأخذ المشاهدين في رحلة بصرية عبر مناطق مختلفة من النظام الشمسي على متن المحطة الفضائية SSPO Esperanta.

يعرض الفيلم صورًا مذهلة لمختلف الأجرام السماوية، بما في ذلك المريخ وزحل. الاهتمام بالتفاصيل أمر لافت للنظر، حيث تم تصميم المحطة الفضائية لتشبه فندقًا فاخرًا أو سفينة سياحية. طوال الفيديو، يستمتع المشاهدون بإلقاء نظرة على صالة رائعة وجدار من المرايا، مما يخلق إحساسًا بالرهبة والعجب.

في حين أن الفيلم مذهل بلا شك، إلا أن بعض المشاهدين لاحظوا أنه ينحرف عن الفيزياء الدقيقة. على وجه التحديد، فإن دوران المشهد الخارجي لا يتماشى مع تأثيرات الجاذبية على الأشياء والأفراد داخل المحطة الفضائية. إلا أن هذا التناقض البسيط لا يقلل من جلالة وجمال الفيلم بشكل عام.

أعمال Wernquist السابقة، بما في ذلك الفيديو الشهير "Wanderers" الذي يضم التعليق الصوتي الشهير لكارل ساجان، استحوذت أيضًا على اهتمام الجماهير بتصويره الملهم لاستكشاف الفضاء. من خلال فيلمه "ثورة واحدة في الدقيقة"، يرسخ فيرنكويست مكانته كمخرج سينمائي رائد في مجال استكشاف الفضاء.

بينما ينتظر المعجبون بفارغ الصبر مشاريع Wernquist المستقبلية، تستمر أفلامه في إلهام المشاهدين ونقلهم إلى مشاهد وعجائب الكون - أماكن قد لا تتاح لهم الفرصة أبدًا لتجربتها شخصيًا.

مصادر:



إريك فيرنكويست – ثورة واحدة في الدقيقة



UT - هذا الفيلم القصير عبارة عن معاينة مذهلة لاستكشاف الفضاء البشري



UT - يقول بحث جديد إن الهجرة البشرية إلى الفضاء ليست حتمية



UT – مقطع فيديو جديد سيجعلك متحمسًا لمواجهة بلوتو على متن مركبة نيوهورايزنز (كما لو أنك لست متحمسًا بالفعل…)