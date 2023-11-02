جمال الأضواء الحضرية من الفضاء

بينما كانت رائدة الفضاء ياسمين مقبلي تحلق عالياً فوق الأرض على متن محطة الفضاء الدولية، انبهرت بأضواء المدينة الخلابة في شمال شرق الولايات المتحدة. ومن موقعها المتميز على ارتفاع 262 ميلًا فوق ولاية ماين، التقطت صورًا مذهلة للمناطق الحضرية الرئيسية بما في ذلك لونغ آيلاند، نيويورك؛ فيلاديلفيا، بنسيلفينيا؛ وواشنطن العاصمة

تلتقط الصورة مشهدًا ساحرًا: شبكة الحضارة الإنسانية المضيئة المترامية الأطراف التي تُرى من الفضاء. إنه بمثابة تذكير بالتقدم المذهل الذي حققته البشرية وجمال عالمنا وترابطه.

وتدور محطة الفضاء الدولية حول الكوكب كل 90 دقيقة، وتشهد 16 مدارًا رائعًا حول الأرض خلال فترة 24 ساعة. وهذا يعني أن رواد الفضاء على متن المركبة يشهدون 16 شروقًا وغروبًا خلال هذا الإطار الزمني. يُظهر هذا التتابع السريع لدورات النهار والليل التناقض المذهل بين ظلام الفضاء والأضواء النابضة بالحياة المنبعثة من مدننا.

إذا كنت مفتونًا بالفضاء وتريد إلقاء نظرة على محطة الفضاء الدولية بنفسك، فيمكنك زيارة موقع Spot the Station، حيث ستجد معلومات حول مكان وجود محطة الفضاء الدولية حاليًا ومتى ستمر فوق منطقتك. إنها تجربة مذهلة أن نشهد هذه الأعجوبة التي من صنع الإنسان تسافر عبر سماء الليل، وتربط الناس من مختلف أنحاء العالم بحضورها.

الصورة التي التقطتها رائدة الفضاء ياسمين مقبلي تذكرنا بقوة الإنجاز البشري وكيف نسجت حضارتنا نسيجًا من الضوء عبر الأرض. إنها شهادة على براعتنا وتقدمنا ​​وقدرتنا اللامحدودة على استكشاف الحدود ودفعها.

لذا، في المرة القادمة التي تجد فيها نفسك تحدق في سماء الليل، خذ لحظة لتقدير جمال الأضواء الحضرية التي تتألق من الفضاء، وهي شهادة على تألق الإنسان وعجائب عالمنا.

الأسئلةالشائعة

1. ما مدى ارتفاع محطة الفضاء الدولية عن الأرض عند التقاط الصورة؟

التقطت رائدة الفضاء ياسمين مقبلي الصورة من ارتفاع 262 ميلاً فوق ولاية ماين.

2. كم عدد المدارات التي تقوم بها محطة الفضاء الدولية خلال 24 ساعة؟

تكمل محطة الفضاء الدولية 16 دورة حول الأرض خلال 24 ساعة.

3. هل يمكنني رؤية محطة الفضاء الدولية من منطقتي؟

نعم، يمكنك تتبع موقع محطة الفضاء الدولية ومعرفة متى ستكون مرئية في منطقتك من خلال زيارة موقع Spot the Station الإلكتروني.

4. إلى ماذا ترمز الصورة؟

ترمز الصورة إلى الإنجاز البشري والتقدم والترابط بين عالمنا من خلال شبكة الأضواء الحضرية التي يمكن رؤيتها من الفضاء.