اكتشاف متعة الصخور: منظور غير رياضي

Bouldering، وهو شكل من أشكال تسلق الصخور الذي يتم على جدران صناعية داخلية بدون حبال أو أحزمة، قد يبدو مخيفًا للأفراد غير الرياضيين مثلي. ومع ذلك، بعد تجربتها في وقت سابق من هذا العام، اكتشفت بسرعة أن لعبة تسلق الصخور يمكن الوصول إليها وممتعة بغض النظر عن مستوى القدرة.

في المرة الأولى التي دخلت فيها إلى صالة الألعاب الرياضية الخاصة بتسلق الصخور، شعرت بالإرهاق من رؤية المتسلقين المهرة وهم يتنقلون بين الجدران دون عناء. لقد شككت في قدراتي الخاصة، وتساءلت كيف سأتمكن، ككاتبة وأم قطة في المنزل، من أداء مثل هذه الحركات التي تتطلب جهدًا بدنيًا. وعلى الرغم من تحفظاتي، قررت أن أجربه.

وبدعم وتشجيع من صديقي وصديقه المتسلق ذي الخبرة، بدأت بتجربة أسهل الطرق، وهي اللون الأرجواني. حتى أن سحب نفسي من الأرض كان تحديًا في البداية، لكن مع استمراري في التسلق، وجدت نفسي مرهقًا جسديًا ولكن مبتهجًا.

يوفر التسلق وتسلق الصخور فوائد جسدية وعقلية. فهو يساعد على بناء القوة والقدرة على التحمل مع الحفاظ على تركيز العقل، وتقليل القلق، وتعزيز الثقة واحترام الذات. وقد عزز جانب حل المشكلات في النشاط الشعور بالعمل الجماعي والصداقة الحميمة بين المتسلقين من مختلف مستويات المهارة.

على الرغم من أن التقدم كان بطيئًا، فقد تقدمت الآن لتسلق الصخور البرتقالية، وهو المستوى التالي بعد اللون الأرجواني. ما زلت أسقط بانتظام، لكن هذا لم يضعف حماستي. تتغير التكوينات الصخرية كل أسبوع، مما يجعل هذه الممارسة ممتعة ومثيرة.

أصبحت رياضة تسلق الصخور هواية مشتركة بالنسبة لي ولأصدقائي، لتحل محل الروتين المعتاد لتناول الطعام والشراب في عطلات نهاية الأسبوع. أوصي بشدة بلعب الصخور لأي شخص، وخاصة أولئك الذين يعتبرون أنفسهم غير رياضيين. إن العثور على شغف في شيء ما هو متواضع فيه يمكن أن يكون محررًا ويجلب فرحًا هائلاً.

سواء تمكنت من التغلب على طرق أكثر صعوبة أم لا، فسوف أستمر في التسلق لمجرد أن ذلك يجعلني سعيدًا. عندما تتم متابعة نشاط ما من أجل الاستمتاع الشخصي بدلاً من التحقق الخارجي، فإنه يسمح لنا بتجربة عالم أخف.

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