دراسة جديدة تكشف عن الجينات المحتملة المقاومة للإجهاد في نبات المورينجا

أجرى علماء من معهد علوم الحياة (ILS) دراسة رائدة على جينوم نبات المورينغا أوليفيرا، المعروف أيضًا باسم عصا الطبل. يُعرف هذا النبات منذ فترة طويلة بقيمته الغذائية العالية وخصائصه الطبية المتنوعة. ومع ذلك، ركزت الأبحاث الأخيرة على جانب مختلف من جينوم النبات - قدرته على تحمل الإجهاد غير الحيوي، وخاصة ظروف الجفاف.

واجه باحثو ILS التحدي المتمثل في تسلسل وتجميع وشرح جينوم Moringa oleifera var Bhagya. ومن خلال جهودهم، نجحوا في تحديد 32,062 جينًا لترميز البروتين داخل الجينوم المجمع. واكتشف العلماء أيضًا أن عوامل نسخ الصدمة الحرارية تلعب دورًا حاسمًا في استجابة النبات للإجهاد اللاأحيائي، مثل الجفاف.

ولمزيد من استكشاف أهمية عوامل نسخ الصدمة الحرارية هذه، قام الباحثون بتحليل أنماط التعبير الخاصة بهم استجابةً لضغط الجفاف. أدى هذا التحليل إلى تحديد 21 بروتينًا من بروتينات الصدمة الحرارية في جينوم المورينغا أوليفيرا. تحتوي هذه البروتينات، التي يتراوح طولها من 110 إلى 1,530 حمضًا أمينيًا، على إمكانات هائلة في تعزيز مقاومة النبات للظروف العصيبة.

للمضي قدمًا، يجري علماء ILS مزيدًا من دراسات التوصيف والتحقق الوظيفي حول عوامل نسخ الصدمة الحرارية المحددة. هدفهم هو الكشف عن مصادر جديدة للجينات المقاومة للإجهاد داخل نبات المورينغا أوليفيرا، والتي يمكن استخدامها لتحسين المرونة العامة والاستدامة لهذا النبات القيم.

وقد تم مؤخراً نشر النتائج الرائعة لهذه الدراسة في المجلة الدولية المرموقة Frontiers in Plant Sciences. قام فريق البحث، المكون من سوشري شيامالي، وسيما برادان، وميترابيندا باندا، وأجاي باريدا، بإلقاء ضوء جديد على الإمكانات الوراثية لنبات المورينغا، مما يفتح إمكانيات مثيرة للتقدم المستقبلي في الزراعة وتربية النباتات.

أسئلة وأجوبة

ما هو المورينغا أوليفيرا؟

المورينغا أوليفيرا، المعروفة باسم أفخاذ الطبل، هي نوع نباتي مهم معروف بقيمته الغذائية والطبية العالية. كل جزء من الشجرة، بما في ذلك الأوراق، مناسب لمختلف الأغراض الغذائية والطبية.

ما هي بعض استخدامات المورينغا أوليفيرا؟

تستخدم مقتطفات من أوراق المورينغا أوليفيرا لعلاج سوء التغذية وتعزيز إنتاج حليب الثدي لدى الأمهات المرضعات. بالإضافة إلى ذلك، هذا النبات معروف بخصائصه المضادة للأكسدة، والسرطان، والالتهابات، ومضادات السكر، ومضادات الميكروبات.

ماذا كشفت الدراسة عن المورينغا أوليفيرا؟

وكشفت الدراسة التي أجراها معهد علوم الحياة أن عوامل نسخ الصدمة الحرارية تلعب دورا حيويا في استجابة النبات للإجهاد اللاأحيائي، وخاصة الجفاف. وحدد الباحثون 21 بروتينًا من بروتينات الصدمة الحرارية في جينوم نبات المورينجا أوليفيرا، والتي تحمل إمكانية تحسين قدرة النبات على مقاومة الظروف العصيبة.

ما هي الخطوات التالية في البحث؟

ويشارك علماء ILS حاليًا في مزيد من التوصيف والتحقق من صحة عوامل نسخ الصدمة الحرارية المحددة في Moringa oleifera. ويهدف الباحثون إلى اكتشاف جينات جديدة مقاومة للإجهاد داخل النبات، والتي يمكن أن تساهم في تحسين مرونته وإمكاناته الوراثية بشكل عام.