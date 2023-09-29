فهم ديناميكيات الإلكترون في السوائل باستخدام مجالات الليزر المكثفة

في دراسة حديثة نشرت في مجلة Nature Physics، سلط الباحثون الضوء على السلوك الفريد لديناميات الإلكترون في السوائل عند تعرضها لمجالات ليزر مكثفة. ومن خلال استخدام تقنية التوليد عالي التوافقيات (HHG)، والتي تتضمن توليد فوتونات عالية الطاقة باستخدام مجالات ليزر مكثفة، تمكن فريق العلماء من استكشاف ديناميكيات الإلكترون في السوائل والكشف عن المسار الحر المتوسط ​​للإلكترون.

تلعب الإلكترونات الموجودة في السوائل دورًا حاسمًا في العمليات الكيميائية المختلفة، ويعد فهم سلوكها أمرًا ضروريًا لتطوير معرفتنا في مجالات مثل العمليات البيولوجية وتلف الحمض النووي. ومع ذلك، فإن التقاط حركات الإلكترون فائقة السرعة داخل السوائل كان يمثل تحديًا كبيرًا بسبب فتراتها الزمنية القصيرة للغاية، في حدود الأتو ثانية.

وقام الباحثون بتطوير جهاز متخصص في ETH Zurich لدراسة تفاعل السوائل مع أشعة الليزر المكثفة. واكتشفوا أن الحد الأقصى لطاقة الفوتون التي يتم الحصول عليها من خلال HHG في السوائل كانت مستقلة عن الطول الموجي لليزر، مما يشير إلى سلوك فريد مقارنة بالغازات والمواد الصلبة.

كشفت المزيد من التحقيقات أن متوسط ​​المسار الحر للإلكترون، وهو متوسط ​​المسافة التي يمكن للإلكترون أن يقطعها قبل الاصطدام بجسيم آخر، يحدد الحد الأقصى لطاقة الفوتون. وتمكن الباحثون من استرجاع هذه الكمية، المعروفة باسم المسار الحر لمتوسط ​​الإلكترون الفعال، من البيانات التجريبية باستخدام نموذج تحليلي يأخذ في الاعتبار تشتت الإلكترون.

لا توفر هذه الدراسة رؤى قيمة حول ديناميكيات الإلكترون في السوائل فحسب، بل تؤسس أيضًا HHG كأداة طيفية جديدة لدراسة السوائل. ومن خلال اكتساب فهم أعمق لهذه العمليات فائقة السرعة، يمكن للعلماء تطوير الأبحاث في مجالات مثل الكيمياء والبيولوجيا وعلوم المواد.

بشكل عام، يفتح هذا البحث أبوابًا جديدة لدراسة سلوك الإلكترون في السوائل ويمهد الطريق لدراسات مستقبلية حول ديناميكيات الإلكترونات في هذه المرحلة المهمة من المادة.

مصادر:

– فيزياء الطبيعة: [DOI: 10.1038/s41567-023-02214-0]

– تعريفات المصطلحات:

– الفوتون: جسيم من الضوء مسؤول عن القوة الكهرومغناطيسية.

– الحمض النووي: جزيء يحمل التعليمات الجينية للتطور والأداء في الكائنات الحية.