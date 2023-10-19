اكتشف الباحثون الآلية الجزيئية لتنشيط المستقبلات التكميلية والتشوير

حقق باحثون من المعهد الهندي للتكنولوجيا (IIT) كانبور تقدمًا كبيرًا في فهم الآلية الجزيئية لتنشيط المستقبلات التكميلية والإشارات. كشف فريق من قسم العلوم البيولوجية والهندسة الحيوية بقيادة البروفيسور آرون ك. شوكلا، عن رؤى مهمة حول كيفية عمل مستقبلات الحساسية المفرطة، والتي يمكن أن يكون لها آثار مستقبلية على اكتشاف الأدوية في مختلف الاضطرابات الالتهابية.

ركزت الدراسة على النظام التكميلي، وهو جزء أساسي من استجابتنا المناعية، واعتماده على السموم المضادة للأكسدة مثل C3a وC5a. تتفاعل هذه السموم المضادة للأكسدة مع مستقبلات محددة، تُعرف باسم C3aR وC5aR1، وسعى الفريق إلى فهم أفضل لكيفية تعرف هذه المستقبلات على أهدافها وتنشيطها والتحكم في الإشارات.

بالإضافة إلى تسليط الضوء على عمل مستقبلات الأنفيلاتوكسين، كشف البحث أيضًا عن آلية طبيعية لتقليل الاستجابة الالتهابية التي يسببها C5a. تتضمن هذه الآلية إزالة جزء معين من جزيء C5a. علاوة على ذلك، حددت الدراسة الببتيد الذي ينشط C3aR بشكل انتقائي، مما يدل على أن المستقبلات يمكن أن تستجيب بشكل مختلف للمركبات المختلفة.

النتائج التي توصل إليها الفريق لديها القدرة على اكتشاف أدوية جديدة في علاج مجموعة من الحالات المرضية التي تصيب الإنسان، بما في ذلك التهاب المفاصل والربو والإنتان. ومن خلال اكتساب فهم أوضح لكيفية عمل مستقبلات الأنفيلاتوكسين، يمكن للعلماء تطوير علاجات مستهدفة لتعديل الاستجابة المناعية وتخفيف الالتهاب.

وقد تم نشر البحث في المجلة العلمية الدولية Cell. يتألف الفريق من البروفيسور شوكلا، بالإضافة إلى باحثين من قسم العلوم البيولوجية والهندسة الحيوية في IIT Kanpur، وقسم العلوم البيولوجية بجامعة جنوب كاليفورنيا، وقسم البيولوجيا الجزيئية والحاسوبية.