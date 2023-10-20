باحثة IIAS كيلي جيراردي ستنضم إلى رحلة الفضاء البحثية Galactic 05

أعلن المعهد الدولي لعلوم الملاحة الفضائية (IIAS) أن باحثة الملاحة الحيوية وأخصائية الحمولة كيلي جيراردي ستمثل المعهد في رحلة الفضاء البحثية القادمة "Galactic 05" مع Virgin Galactic.

من المقرر افتتاح "Galactic 2" في 2023 نوفمبر 05، وستكون الرحلة الفضائية السادسة لشركة Virgin Galactic هذا العام. ستتضمن المهمة تحويل سفينة الفضاء إلى مختبر فضائي دون مداري مخصص للأبحاث الفضائية.

وسينضم إلى جيراردي في هذه المهمة الدكتور آلان ستيرن، عالم الكواكب الأمريكي ونائب الرئيس المساعد لقطاع الفضاء بمعهد أبحاث الجنوب الغربي، ورائد فضاء خاص يحمل الجنسية الفرنسية الإيطالية.

وباعتباره أول باحث في العالم ترعاه الصناعة يتم التعاقد عليه للطيران على متن مركبة فضائية تجارية، سيقوم جيراردي بإجراء ثلاث تجارب للحمولة أثناء رحلة الفضاء. وستركز هذه التجارب على ديناميكيات السوائل، والقياسات الحيوية البشرية، ومراقبة الجلوكوز. بالإضافة إلى ذلك، سيقوم جيراردي بتقييم تجربة الباحث لتحسين رحلات الفضاء البحثية وبرامج التدريب المستقبلية التي يرعاها معهد IIAS.

تعاونت Virgin Galactic وIIAS بشكل وثيق في تكامل الحمولة وتصميم الرقصات أثناء الرحلة لتحقيق أقصى قدر من التقدم العلمي والتكنولوجي من مهمة "Galactic 05". تمثل هذه المهمة علامة فارقة بالنسبة للمعهد الدولي للدراسات الفضائية في التزامه بتعزيز مستقبل شامل لرواد الفضاء من خلال البحوث ذات المنفعة العالمية.

سيرافق جيراردي في Spaceport America باحثو المعهد الدولي للدراسات المتقدمة إيفيت جونزاليس والدكتور آرون بيرساد والدكتورة شونا بانديا. سيقدمون الدعم لتكامل الحمولة النافعة وإجراء تحليل بيانات ما بعد الرحلة.

لا تعرض هذه المهمة التقدم في أبحاث الفضاء فحسب، بل تسلط الضوء أيضًا على التعاون المتزايد بين شركات رحلات الفضاء التجارية والمؤسسات البحثية. إنه يمثل خطوة أخرى إلى الأمام في السعي لتحقيق التقدم العلمي واستكشاف حدود جديدة.

مصادر:

- المقالة الأصلية: Virgin Galactic (لا توفر المقالة المصدر عنوان URL)

- البودكاست الخاص بـ SpaceWatch.global الذي يضم Kellie Gerardi (لا توفر المقالة المصدر عنوان URL)