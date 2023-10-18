جمال السماء: حفلة النجوم في محمية هانلي للسماء المظلمة

نظم المعهد الهندي للفيزياء الفلكية (IIA) مؤخرًا أول حفل نجوم رسمي لعلماء الفلك الهواة ذوي الخبرة في محمية هانلي دارك سكاي (HDSR) في لاداخ، الهند. تعد هانلي موطنًا للمرصد الفلكي الهندي التابع لمعهد IIA، كما أن سمائها المظلمة وطقسها الجاف يجعلها موقعًا مثاليًا للتلسكوبات الاحترافية.

سافر حوالي 30 من علماء الفلك الهواة من مدن مختلفة في الهند إلى هانلي بتلسكوباتهم وكاميراتهم لتجربة جمال السماء البكر، الخالية من التلوث الضوئي. وحرص المشاركون على التقاط صور للأجرام السماوية الخافتة التي يصعب رصدها في مواقع أخرى.

تم تخصيص محمية Hanle Dark Sky Reserve (HDSR)، التي تبلغ مساحتها حوالي 22 كيلومترًا حول نصف قطرها حول هانلي، مؤخرًا من قبل UT Ladakh لمراقبة التلوث الضوئي والسيطرة عليه في المنطقة. يهدف هذا التصنيف إلى الحفاظ على السماء المظلمة النقية للبحث الفلكي.

وانهمك المشاركون في مشاريعهم الفردية في مجال التصوير الفلكي، وقاموا بإعداد تلسكوباتهم خارج المرصد. ولم تردعهم الليالي الباردة، إذ تحدوا درجات الحرارة المنخفضة، مرتدين ملابس دافئة، للتحديق من خلال تلسكوباتهم. كشفت العديد من السحب الغازية والمجرات عن نفسها، بمستوى من التفاصيل يصعب تمييزه من البلدات والمدن الملوثة بالضوء.

شارك Sudhash Natarajan من جمعية بنغالور الفلكية تجربته في مراقبة المجرات الخافتة الغامضة في HDSR، وذلك بفضل سماء Bortle-1 المظلمة بشكل استثنائي. وسلط الضوء على التحديات التي يفرضها الارتفاع الشاهق والمناخ البارد ونقص الأكسجين ونقل المعدات الثقيلة، لكنه أكد أن هذا الجهد يستحق العناء بالتأكيد.

وقد أتاحت حفلة النجوم فرصة فريدة لعلماء الفلك الهواة ذوي الخبرة للتعمق في عجائب الكون، في بيئة بمنأى عن تداخل مصادر الضوء الاصطناعي. إن نجاح هذا الحدث يبشر بالخير للتجمعات المستقبلية التي ستسمح للمتحمسين بمواصلة استكشاف روائع السماء ليلاً.

مصادر:

– المعهد الهندي للفيزياء الفلكية (IIA)

- UT Ladakh (لم يتم توفير عناوين URL)