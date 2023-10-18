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المعهد الهندي للفيزياء الفلكية يروج لـ "السياحة الفلكية" من خلال "حفلة النجوم" السنوية في محمية هانلي دارك سكاي

Byفيكي ستافروبولو

أكتوبر 18، 2023
المعهد الهندي للفيزياء الفلكية يروج لـ "السياحة الفلكية" من خلال "حفلة النجوم" السنوية في محمية هانلي دارك سكاي

يدرس المعهد الهندي للفيزياء الفلكية (IIA) الترويج لـ "السياحة الفلكية" من خلال جعل "حفلة النجوم" حدثًا سنويًا في محمية هانلي دارك سكاي (HDSR) في شرق لاداخ. جاءت هذه الفكرة بعد التنظيم الناجح لأول "حفلة نجوم" رسمية لعلماء الفلك الهواة ذوي الخبرة في HDSR.

تشتهر مدينة هانلي، التي تضم المرصد الفلكي الهندي التابع لمعهد IIA، بسماءها المظلمة وطقسها الجاف، مما يجعلها موقعًا مثاليًا لمشاهدة النجوم. وشارك في هذا الحدث حوالي 30 من علماء الفلك الهواة، حيث أحضروا تلسكوباتهم وكاميراتهم لالتقاط جمال السماء غير الملوثة وتصوير الأجرام السماوية التي يصعب التقاطها في مواقع أخرى.

تهدف محمية Hanle Dark Sky Reserve إلى التحكم في التلوث الضوئي في المنطقة للحفاظ على السماء المظلمة النقية للأبحاث الفلكية. ومن المتوقع أيضًا أن تحقق هذه المبادرة تنمية اجتماعية واقتصادية للقرى المحلية، حيث يتم الترويج للمحمية كوجهة سياحية للتصوير الفلكي ومراقبة النجوم.

يخطط المعهد الهندي للفيزياء الفلكية لتأسيس حفل HDSR Star Party كحدث سنوي، يجذب عشاق علم الفلك من جميع أنحاء الهند وخارجها. تم دعم هذا الحدث من قبل إقليم اتحاد لاداخ، الذي مول نفقات السفر من ليه إلى هانلي وعمل كمنظم مشارك.

بالإضافة إلى ذلك، وكجزء من جهودها لترويج السياحة الفلكية، قامت هيئة المدققين الداخليين بشراء 24 تلسكوبًا صغيرًا ووزعتها على قرويين مختارين داخل المحمية. تم تدريب هؤلاء القرويين ليكونوا سفراء علم الفلك، الذين يرشدون الزوار ويعملون كوسطاء مطلعين على سماء الليل.

توفر محمية هانلي دارك سكاي فرصة فريدة للقرويين للمشاركة في السياحة القائمة على العلم والاستفادة من العدد المتزايد من الإقامات المنزلية التي تلبي احتياجات السياح الفلكيين. بفضل سمائه المظلمة المذهلة وحماس المجتمع المحلي، يحمل مشروع HDSR إمكانات كبيرة لكل من البحوث الفلكية وتعزيز السياحة في المنطقة.

التعاريف:
السياحة الفلكية – السياحة التي تركز على مراقبة وتجربة الظواهر السماوية، مثل مراقبة النجوم والتصوير الفلكي.

Star Party – حدث يجتمع فيه علماء الفلك ومراقبو النجوم الآخرون لمراقبة ودراسة الأجرام السماوية.

محمية هانلي للسماء المظلمة (HDSR) – منطقة في شرق لاداخ، الهند، معروفة بسماءها المظلمة بشكل استثنائي ومخصصة للحفاظ على هذه الظروف البكر للأبحاث الفلكية.

المعهد الهندي للفيزياء الفلكية (IIA) – معهد أبحاث في بنغالورو، الهند، مخصص لدراسة الفيزياء الفلكية وإجراء البحوث الفلكية.

مصادر:

– المعهد الهندي للفيزياء الفلكية (IIA)
- إقليم اتحاد لاداخ

By فيكي ستافروبولو

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