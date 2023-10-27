بحث جديد يشير إلى أن كوكب الزهرة ربما كان لديه صفائح تكتونية شبيهة بالأرض، مما يفتح إمكانية الحياة القديمة

كشف بحث جديد عن اكتشاف رائع حول كوكب الزهرة، الكوكب الثاني من الشمس وغالباً ما يُعتبر توأم الأرض. وفقا لفريق من العلماء من جامعة براون، ربما كان كوكب الزهرة يمتلك صفائح تكتونية شبيهة بالأرض منذ مليارات السنين. يتحدى هذا الاكتشاف الافتراضات السابقة حول طبيعة كوكب الزهرة غير المضيافة، ويثير احتمال أن الكوكب الحارق كان يؤوي الحياة في السابق.

توصل الباحثون إلى هذا الاستنتاج من خلال مزيج من جمع بيانات الغلاف الجوي والنمذجة الحاسوبية. من خلال فحص التركيبة الجوية الحالية والضغط السطحي لكوكب الزهرة، افترض الفريق أن هذه الظروف لن تكون ممكنة إلا إذا كان الكوكب قد شهد تكتونية الصفائح في ماضيه. على عكس الخصائص الجيولوجية الديناميكية والمتنوعة للأرض التي خلقتها الصفائح التكتونية، يمتلك كوكب الزهرة غطاءً راكدًا، وهو صفيحة واحدة ثابتة تحد من الحركة وتسرب الغاز من باطنه.

ومع ذلك، يعتقد الباحثون أن كوكب الزهرة لم يكن دائمًا على هذا النحو. منذ ما يقرب من 3.5 إلى 4.5 مليار سنة، ربما يكون كوكب الزهرة قد مر بصفائح تكتونية متغيرة مشابهة لما يحدث على الأرض. يمكن لهذه الفترة من الصفائح التكتونية أن تفسر وفرة النيتروجين وثاني أكسيد الكربون الموجود في الغلاف الجوي لكوكب الزهرة اليوم. كما يشير أيضًا إلى أن الكوكب ربما كان قادرًا على دعم الحياة الميكروبية قبل أن يخضع لتغيرات كبيرة تفصله عن تشابهه مع الأرض.

يتحدى هذا البحث الرائد المنظور الثنائي لتحديد قدرة الكوكب على دعم الحياة. وبدلا من الإجابة بنعم أو لا، يحتاج العلماء الآن إلى النظر في الفروق الدقيقة في التاريخ الجيولوجي للعالم. هذا الاكتشاف له أيضًا آثار على دراسة الأجرام السماوية الأخرى، مثل أوروبا، وهو قمر لكوكب المشتري يُظهر تكتونية الصفائح الشبيهة بالأرض. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يدفع إلى إعادة تقييم مدى صلاحية الكواكب الخارجية التي تدور حول نجوم غير شمسنا للسكن.

وفي حين توفر هذه النتائج رؤى قيمة، إلا أن العديد من الأسئلة لا تزال دون إجابة. سوف تتعمق المهام المستقبلية، مثل مهمة DAVINCI التابعة لناسا والمقرر إجراؤها في عام 2031، في ألغاز كوكب الزهرة وربما تؤكد البحث. يتوق العلماء إلى فهم سبب تغير الصفائح التكتونية لكوكب الزهرة وما هي العوامل التي أدت إلى انحرافها الجذري عن ظروف الأرض. إن كشف هذه الألغاز قد يسلط الضوء على مصير كوكبنا والظروف التي قد تجبره على السير في مسار يشبه كوكب الزهرة.

أسئلة وأجوبة:

س: ماذا اكتشف البحث الجديد عن كوكب الزهرة؟

ج: يشير البحث إلى أن كوكب الزهرة ربما كان لديه صفائح تكتونية شبيهة بالأرض منذ مليارات السنين، مما يتحدى الافتراضات السابقة حول طبيعة الكوكب غير المضيافة ويزيد من إمكانية وجود حياة قديمة.

س: كيف توصل الباحثون إلى هذا الاستنتاج؟

ج: استخدم الفريق جمع بيانات الغلاف الجوي والنمذجة الحاسوبية لتحديد أن التركيبة الجوية الحالية لكوكب الزهرة والضغط السطحي من المحتمل أن يكونا نتيجة لتكتونية الصفائح في الماضي.

س: كيف يختلف الغطاء الراكد لكوكب الزهرة عن العمليات التكتونية للأرض؟

ج: على عكس الأرض، التي لديها صفائح تكتونية ديناميكية مسؤولة عن سماتها الجيولوجية المتنوعة، فإن كوكب الزهرة لديه غطاء راكد - صفيحة واحدة ثابتة تقيد الحركة وتسرب الغاز من باطنه.

س: ما هي آثار هذا البحث على دراسة الأجرام السماوية الأخرى؟

ج: يدفع هذا البحث العلماء إلى النظر في الفروق الدقيقة في التاريخ الجيولوجي للعالم عند تقييم قدرته على دعم الحياة. كما أنه يؤثر على دراسة الأجسام الأخرى، مثل أوروبا، وقمر المشتري، والكواكب الخارجية التي تدور حول نجوم أخرى غير شمسنا.

س: ما هي الأسئلة التي لا تزال دون إجابة؟

ج: هناك حاجة إلى مزيد من البحث لفهم سبب تغير الصفائح التكتونية لكوكب الزهرة، مما أدى إلى انحرافها عن ظروف الأرض. ويتطلب سبب هذا التحول وآثاره على مستقبل الأرض أيضًا مزيدًا من البحث.