يلتقط تلسكوب هابل التابع لناسا صورًا مذهلة للشعاب الكونية

يواصل تلسكوب هابل الفضائي التابع لناسا إدهاش عشاق الفضاء والتقاط صور خلابة للكون. في آخر تحديث لها على حساب Instagram، شاركت وكالة ناسا صورتين آسرتين تم التقاطهما بواسطة تلسكوب هابل. تعرض هذه الصور "الشعاب المرجانية الكونية" التي تقع على بعد 163,000 سنة ضوئية من الأرض في كوكبة دورادو.

تُظهر الصور سحابتين متجاورتين من الغبار والغاز الكوني: السديم الأحمر العملاق NGC 2014 والسديم الأزرق الأصغر NGC 2020. تقع هذه السدم في سحابة ماجلان الكبرى، وهي مجرة ​​تابعة لمجرة درب التبانة وتعج بالنجوم الضخمة. جزء من منطقة واسعة لتشكل النجوم.

ووفقا لوكالة ناسا، فإن النجوم القريبة من مركز الصورة أكبر بكثير من شمسنا، ويتراوح حجمها بين 10 إلى 20 مرة. يؤدي الإشعاع المكثف المنبعث من هذه النجوم إلى تسخين الغازات الكثيفة المحيطة، بما في ذلك الأكسجين، إلى درجات حرارة تبلغ حوالي 20,000 درجة فهرنهايت (11,000 درجة مئوية). يتكون السديم الذي يظهر في الجزء السفلي الأيسر من الصورة من نجم أكثر سطوعًا بمقدار 200,000 مرة من شمسنا، وقد طرد الغاز من خلال سلسلة من الانفجارات.

تُظهر الصورة المذهلة التي نشرتها وكالة ناسا حلقة زرقاء لامعة مع نقطة زرقاء صغيرة في المنتصف. تتقوس موجات من الغاز الأحمر والبرتقالي من أعلى اليسار إلى أعلى يمين الصورة، مع ظهور مركز أزرق فاتح من البحر الأحمر. بالإضافة إلى ذلك، تنتشر عدة نقاط بيضاء ساطعة في جميع أنحاء الصورة. في أعلى اليمين، يمكن رؤية الغاز الأزرق الداكن المنبعث من اتساع الفضاء.

تم التقاط الصورة باستخدام كاميرا هابل واسعة المجال 3 لإحياء ذكرى مرور 30 ​​عامًا على تشغيل التلسكوب في الفضاء. منذ إطلاقه في 24 أبريل 1990، سجل تلسكوب هابل الفضائي أكثر من 1.4 مليون ملاحظة لما يقرب من 47,000 جرم سماوي. تم تسمية التلسكوب على اسم عالم الفلك الأمريكي إدوين هابل، الذي أكد الطبيعة المتوسعة لكوننا، وقد أكمل أكثر من 175,000 دورة حول الأرض، ويغطي مسافة حوالي 4.4 مليار ميل.

لقد حظي إصدار هذه الصورة المذهلة من تلسكوب هابل التابع لناسا باهتمام كبير من عشاق الفضاء. وأعرب المستخدمون عن روعتهم ورهبتهم وإعجابهم، حيث وصف أحد الأشخاص الصورة بأنها "جميلة" وأشار آخر إلى الألوان اللافتة للنظر. لقد زودنا تلسكوب هابل بلا شك بلمحة رائعة عن عجائب الكون.

المصادر: إن دي تي في، موقع Space.com