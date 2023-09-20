يندم فرانك روبيو على مهمته التي استغرقت عامًا بعيدًا عن العائلة، على الرغم من الإنجازات التي حطمت الأرقام القياسية

كشف رائد الفضاء فرانك روبيو، الذي يحمل حاليًا لقب أطول مهمة في الفضاء لرائد فضاء ناسا، أنه كان سيرفض المهمة لو علم أنها ستمتد على مدار عام بدلاً من الستة أشهر المخطط لها. أدلى روبيو بهذا الاعتراف خلال مقابلة أجريت معه مؤخرًا من محطة الفضاء الدولية (ISS).

تم تمديد مهمة روبيو عندما بدأت المركبة الفضائية التي كان من المفترض أن تنقله إلى الأرض في تسريب سائل التبريد أثناء توصيلها بمحطة الفضاء الدولية. ونتيجة لذلك، أمضى ما يزيد قليلاً عن عام في مدار أرضي منخفض، مسجلاً 371 يومًا وأصبح أول رائد فضاء أمريكي، وواحد من ستة أشخاص فقط، يقضون عامًا في الفضاء.

ومع ذلك، يعترف روبيو بأنه لم يكن ليقوم عن طيب خاطر بالتسجيل في مثل هذه المهمة الطويلة بسبب الأحداث العائلية المهمة التي كان عليه تفويتها. وعلى الرغم من ذلك، فإنه يعترف بالتضحيات الشخصية لرواد الفضاء من أجل الحفاظ على تشغيل المحطة الفضائية.

عند عودته إلى الأرض في 27 سبتمبر، يتطلع روبيو إلى لم شمله مع عائلته والاستمتاع بمتع الحياة البسيطة على سطح الكوكب. يخطط للتركيز على قضاء الوقت مع أحبائه وتقدير سلام وهدوء الطبيعة.

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