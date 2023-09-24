رائد الفضاء فرانك روبيو يأسف لتمديد مدة المهمة

كشف رائد الفضاء فرانك روبيو، الذي يحمل حاليًا الرقم القياسي لأطول إقامة في الفضاء لرائد فضاء ناسا، أنه كان سيرفض المهمة لو علم أنها ستمتد على مدار عام بدلاً من الستة أشهر المخطط لها. وأدلى روبيو بهذا الاعتراف خلال بث مباشر من محطة الفضاء الدولية (ISS)، حيث يقيم منذ سبتمبر 2022.

تم تمديد مهمة روبيو عندما بدأت المركبة الفضائية التي كان من المفترض أن تعيده إلى الأرض في تسريب سائل التبريد إلى مدار أرضي منخفض. ونتيجة لذلك، أصبحت رحلة العودة غير آمنة، مما اضطر روبيو إلى البقاء في محطة الفضاء الدولية لمدة ستة أشهر إضافية. على الرغم من تحقيقه إنجازًا كبيرًا بكونه أول رائد فضاء أمريكي يقضي عامًا في الفضاء وتجاوز الرقم القياسي السابق الذي سجله مارك فاندي هاي، أعرب روبيو عن أنه لم يكن ليوقع عن طيب خاطر لمثل هذه المدة الطويلة.

كان القرار مدفوعًا في المقام الأول بالالتزامات العائلية، حيث ذكر روبيو أنه فقد أحداثًا مهمة خلال إقامته الطويلة. وشدد على أنه كان سيضطر إلى رفض المهمة إذا أُتيح له الاختيار مقدمًا، مشيرًا إلى أن لم شمله مع زوجته وأطفاله عند عودته إلى الأرض هو أولويته القصوى. ذكر روبيو أيضًا رغبته في الاستمتاع بمتع العودة إلى المنزل، مثل قضاء الوقت في الفناء والاستمتاع بالسلام والهدوء.

وعلى الرغم من تحفظاته الشخصية، أقر روبيو بضرورة تقديم التضحيات لضمان حسن سير عمل محطة الفضاء الدولية. وأدرك أهمية إكمال المهمة والمساهمة الفعالة في البحث العلمي المستمر الذي يتم إجراؤه في المحطة.

بينما يستعد روبيو للعودة إلى الأرض على متن مركبة فضائية سويوز، تقدم قصته لمحة نادرة عن التحديات العاطفية التي يواجهها رواد الفضاء الذين يقضون فترات طويلة بعيدًا عن عائلاتهم. ويؤكد أسفه لطول مدة المهمة على أهمية الحفاظ على التوازن بين الإنجازات المهنية والالتزامات الشخصية.

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