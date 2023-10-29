تظهر دراسة جديدة أهمية الأبوة والأمومة الإيجابية للجسم

سلطت دراسة حديثة الضوء على التأثير الضار للتعليق على أجساد الأطفال، بغض النظر عما إذا كان يُنظر إليهم على أنهم "سمينون" أو "نحيفون". ووجد البحث، الذي أجراه فريق من علماء النفس، أن الأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم 3 سنوات يربطون السمات السلبية بالأجسام الدهنية عندما يتعرضون لتعليقات سلبية من البالغين.

من الضروري أن ينتبه الآباء ومقدمو الرعاية للرسائل التي ينقلونها حول صورة الجسم للأطفال. سواء كانت ملاحظة غير رسمية أو نصيحة حسنة النية، فإن التعليق على المظهر الجسدي للطفل يمكن أن يكون له آثار دائمة على احترامه لذاته وصورة جسده مع تقدمه في السن.

الأطفال سريعو التأثر للغاية، ويتأثر إحساسهم بقيمتهم الذاتية بشكل كبير بالبالغين المحيطين بهم. عندما يدلي البالغون بتعليقات سلبية حول جسد الطفل، فإن ذلك يعزز التحيزات المجتمعية ويمكن أن يؤدي إلى مشاعر داخلية بالخجل وكراهية الذات.

بدلاً من التركيز على المظهر، يجب على الآباء إعطاء الأولوية لتعزيز صورة الجسم الإيجابية والثقة بالنفس لدى أطفالهم. إن تشجيعهم على الانخراط في الأنشطة التي يستمتعون بها، والتأكيد على نقاط قوتهم وصفاتهم الفريدة، وتعزيز علاقة صحية مع الطعام وممارسة الرياضة هي خطوات أساسية في بناء أساس قوي لإيجابية الجسم.

من المهم أن تتذكر أن كل جسم يختلف عن الآخر وأن الجمال يأتي بجميع الأشكال والأحجام. ومن خلال احتضان التنوع وتعليم الأطفال أن يحبوا ويقبلوا أنفسهم كما هم، يمكننا تمكينهم من الإبحار في عالم يضع في كثير من الأحيان توقعات غير واقعية على المظهر.

أسئلة وأجوبة:

س: هل التعليق على جسم الطفل مضر؟

ج: نعم، تظهر الأبحاث أن التعليق على جسد الطفل، سواء اعتبر "سمينًا" أو "نحيفًا"، يمكن أن يكون له عواقب سلبية على احترامه لذاته وصورته الجسدية.

س: كيف يمكن للوالدين تعزيز صورة الجسم الإيجابية لدى أطفالهم؟

ج: يمكن للوالدين تعزيز صورة الجسم الإيجابية من خلال التأكيد على نقاط القوة والصفات الفريدة لدى أطفالهم، وتشجيع المشاركة في الأنشطة التي يستمتعون بها، وإقامة علاقة صحية مع الطعام وممارسة الرياضة.

س: ما أهمية إيجابية الجسم بالنسبة للأطفال؟

ج: إيجابية الجسم مهمة للأطفال لأنها تعلمهم أن يحبوا ويقبلوا أنفسهم كما هم، بغض النظر عن معايير الجمال المجتمعية. إنه يعزز الثقة بالنفس والمرونة والعلاقة الصحية مع أجسادهم.