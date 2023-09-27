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فن المشي البطيء: احتضان وتيرة أبطأ في عالم سريع الخطى

Byمامفو بريشيا

سبتمبر 27، 2023
فن المشي البطيء: احتضان وتيرة أبطأ في عالم سريع الخطى

في عالم يقدر السرعة والكفاءة، قد يبدو فعل المشي ببطء في غير محله. ومع ذلك، يشارك أحد الوالدين التجربة التحويلية المتمثلة في تبني وتيرة أبطأ أثناء المشي مع طفلهما الصغير. يلاحظ المؤلف النهج الحذر والفضولي الذي يتبعه طفلهما في المشي، وكيف أجبره ذلك على إعادة النظر في عاداته السريعة.

المشي بوتيرة أبطأ يمكن أن يكون تجربة تأملية وسحرية، مما يسمح للشخص برؤية العالم من خلال عيون جديدة. ومع ذلك، يسلط المؤلف الضوء أيضًا على تحديات التنقل في مدينة مصممة للسرعة. غالبًا ما يتم تصميم أوقات عبور المشاة وإشارات المرور مع افتراض أن الجميع يسير بسرعة معينة، بغض النظر عن أولئك الذين قد يحتاجون إلى مزيد من الوقت.

وفقا لديفيد ليفينسون، أستاذ النقل، فإن العالم مصمم لتسريع الناس من أجل مصلحة الآخرين. إن هوسنا بتحسين الوقت، المتجذر في مفهوم القرون الوسطى للساعات العامة، أدى إلى مجتمع يقدر التسرع وتحقيق الأهداف بسرعة. ونتيجة لذلك، فقد العديد من الأفراد القدرة على الاستمتاع الكامل باللحظة الحالية وتقدير ما هو حولهم.

يقترح المؤلف أن هناك قيمة في التباطؤ واحتضان روعة التجوال. من المهم أن نتوقف لحظة لتقدير الأشياء في حد ذاتها وألا نتطلع باستمرار نحو المهمة التالية. لقد أظهرت تجارب المشي مع طفل للمؤلف نفاد صبر المجتمع، ولكنها أظهرت أيضًا جمال النمو والاستكشاف بالسرعة الخاصة بالفرد.

في الختام، في حين أن طبيعة عالمنا السريعة قد تقودنا إلى الاندفاع في الحياة، إلا أن هناك قيمة في تبني وتيرة أبطأ. يتيح لنا التباطؤ تجربة اللحظة الحالية بشكل كامل وتقدير روعة العالم من حولنا. ربما حان الوقت لأخذ خطوة إلى الوراء، والتنفس، والاستمتاع بالرحلة، حتى لو كان ذلك يعني المشي بوتيرة طفل صغير.

مصادر:
– ديفيد ليفينسون، أستاذ النقل بجامعة سيدني
- جوزيف هنريك، عالم أنثروبولوجيا

ملاحظة: هذه المقالة هي ملخص للمقال المصدر الذي يحمل عنوان "فن المشي البطيء: احتضان وتيرة طفلك الدارج".

By مامفو بريشيا

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