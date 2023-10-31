أهمية مرافق علاج اضطرابات الأكل المتكاملة في أيرلندا

المصدر: الأيرلندية المستقلة

وفقا للأم المعنية، إيمي هانلي، فإن الافتقار إلى مرافق العلاج المتكاملة لاضطرابات الأكل في أيرلندا يسبب معاناة لا داعي لها للمرضى وأسرهم. واضطرت ابنتها أرابيلا البالغة من العمر 16 عامًا، والتي تم تشخيص إصابتها بفقدان الشهية العصبي، إلى التنقل بين المستشفيات المختلفة بسبب انقطاع الخدمات. في حين أن بعض المستشفيات تقدم الدعم النفسي، إلا أنها تفتقر إلى المرافق اللازمة للتغذية من خلال أنبوب أنفي معدي (NG)، وهو ما تحتاجه أرابيلا. من ناحية أخرى، تفتقر المستشفيات التي بها مرافق الأنبوب المعدي المعوي إلى متخصصين في اضطرابات الأكل لتقديم الدعم النفسي الأساسي. لا تؤدي هذه الحركة ذهابًا وإيابًا إلى إطالة عملية تعافي أرابيلا فحسب، بل تضيف أيضًا ضغطًا عاطفيًا على العائلة بأكملها.

تنظم إيمي هانلي احتجاجًا في وزارة الصحة للمطالبة بالتغيير وزيادة إمكانية الوصول إلى مراكز العلاج المتكاملة. وهي تعتقد أن وجود مركز أو مركزين متخصصين في اضطرابات الأكل في البلاد، لتقديم الدعم الطبي والصحي العقلي، من شأنه أن يفيد المرضى مثل ابنتها بشكل كبير. التدخل المبكر أمر بالغ الأهمية في علاج اضطرابات الأكل، لأنه يمكن أن يمنع المرض من أن يصبح أكثر خطورة ويصعب التعافي منه. يعتبر العلاج المتخصص في العيادات الخارجية الطريقة الأكثر فعالية للأفراد الذين يعانون من اضطرابات الأكل لاستعادة صحتهم.

الحقيقة: أرابيلا، فتاة تبلغ من العمر 16 عامًا تعاني من فقدان الشهية العصبي، اضطرت للتنقل ذهابًا وإيابًا بين المستشفيات المختلفة في أيرلندا بسبب عدم وجود مرافق علاجية متكاملة لاضطرابات الأكل.

في حين أدركت وزارة الصحة الحاجة إلى التحسين، فإنها تؤكد أن العلاج الأكثر فعالية لاضطرابات الأكل هو في المجتمع. وهم يعتقدون أن خدمات اضطرابات الأكل المجتمعية المخصصة، والتي تعمل بها فرق متعددة التخصصات مع تدريب متخصص، هي الأفضل تجهيزًا لتقديم الرعاية والعلاج المبنيين على الأدلة. أعطت السلطة التنفيذية للخدمات الصحية (HSE) الأولوية لخدمات اضطرابات الأكل كجزء من برامجها السريرية الوطنية، بهدف تطوير رعاية عالية الجودة تتمحور حول الشخص من خلال نهج قائم على الأدلة.

في الختام، فإن النظام المجزأ الحالي لعلاج اضطرابات الأكل في أيرلندا يسبب معاناة لا داعي لها ويطيل فترة التعافي لمرضى مثل أرابيلا. هناك حاجة ماسة إلى مرافق العلاج المتكاملة التي تجمع بين دعم الصحة الطبية والعقلية لضمان أفضل النتائج الممكنة للأفراد الذين يعانون من اضطرابات الأكل. يجب على وزارة الصحة وهيئة الصحة والسلامة والبيئة العمل معًا لمعالجة هذه المشكلة وتوفير رعاية يسهل الوصول إليها وشاملة للمحتاجين.

الأسئلة الشائعة حول علاج اضطرابات الأكل في أيرلندا

1. ما هو فقدان الشهية العصبي؟

فقدان الشهية العصبي هو اضطراب مقيد في الأكل يتميز بالخوف الشديد من زيادة الوزن وتقييد استهلاك الطاقة. قد يكون لدى الأفراد الذين يعانون من فقدان الشهية تصورات مشوهة لصورة الجسم وينخرطون في سلوكيات شديدة لفقدان الوزن.

2. ما أهمية التدخل المبكر في علاج اضطرابات الأكل؟

يعد التدخل المبكر أمرًا بالغ الأهمية في علاج اضطرابات الأكل لأنه يمكن أن يمنع المرض من أن يصبح أكثر خطورة ويصعب التعافي منه. مع التقييم المبكر والعلاج المبني على الأدلة، تتحسن فرص الشفاء بشكل ملحوظ.

3. ما هو الوضع الحالي لمرافق علاج اضطرابات الأكل في أيرلندا؟

تفتقر أيرلندا إلى مرافق علاجية متكاملة لاضطرابات الأكل، مما يدفع المرضى إلى التنقل بين المستشفيات للحصول على أنواع مختلفة من الرعاية. ويؤدي هذا التجزئة في الخدمات إلى فترة نقاهة طويلة وزيادة الضغط على المرضى وأسرهم.

4. ما الذي يتم عمله لتحسين علاج اضطرابات الأكل في أيرلندا؟

أعطت السلطة التنفيذية للخدمات الصحية (HSE) الأولوية لخدمات اضطرابات الأكل كجزء من برامجها السريرية الوطنية، بهدف تطوير رعاية عالية الجودة تتمحور حول الشخص من خلال الأساليب القائمة على الأدلة. والتزمت وزارة الصحة أيضًا بزيادة التمويل والدعم لخدمات الصحة العقلية، بما في ذلك علاج اضطرابات الأكل.

5. كيف يمكن للأفراد الوصول إلى علاج اضطرابات الأكل في أيرلندا؟

في أيرلندا، يمكن للأطفال والمراهقين الذين يعانون من اضطرابات الأكل الحصول على العلاج من خلال الفرق المجتمعية لخدمات الصحة العقلية للأطفال والمراهقين (CAMHS). يمكن إحالة المرضى الذين يحتاجون إلى علاج داخل المستشفى إلى أحد المراكز المعتمدة للمرضى الداخليين في CAMHS، على الرغم من أن الأسرة المتخصصة في اضطرابات الأكل محدودة.