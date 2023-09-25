الاسترداد الناجح لكبسولة إعادة عينة OSIRIS-REx يجلب الإثارة والراحة

كانت ساحة اختبار Dugway التابعة للجيش الأمريكي مليئة بالترقب والتوتر عندما هبطت كبسولة عودة العينات الخاصة بمهمة OSIRIS-REx من الفضاء إلى الأرض الصحراوية. وبعد ما يقرب من عشرين عامًا من التخطيط، تمت عملية الاسترداد في واحدة من أبعد القواعد العسكرية في الولايات المتحدة، أقلعت أربع طائرات هليكوبتر، تديرها وكالة ناسا والقوات الجوية الأمريكية، لاستعادة الكبسولة قبل دخولها الغلاف الجوي للأرض.

وصف دانتي لوريتا، المحقق الرئيسي للمهمة، مزيج المشاعر الذي مر به أثناء ركوبه في مروحية الإنقاذ. لقد شعر بثقل المسؤولية وعدم اليقين بشأن ما إذا كانت مظلات الكبسولة قد فتحت كما هو مخطط لها. وفي النهاية، تلقى نبأ نجاح الهبوط، وامتلأت عينيه بدموع الارتياح والفرح.

بينما كان هناك عدم يقين بشأن نشر المظلة، تم نشر المظلة الرئيسية بنجاح. على الرغم من أن الصور لم تكن حاسمة بشأن المظلة المخدرة، إلا أنها أصبحت غير ذات صلة بسبب عمل المظلة الرئيسية.

يمثل الهبوط الناجح بداية فصل جديد ومثير في البحث العلمي. وسيتم تقسيم عينات الكويكب بينو بين مختلف المؤسسات العلمية ووكالات الفضاء لتحليلها. ومن خلال دراسة تركيب بينو، يأمل العلماء في الحصول على نظرة ثاقبة للتاريخ الكيميائي لنظامنا الشمسي وربما حتى فهم كيف نشأت الحياة على الأرض.

وبما أن الكويكبات تشكلت في المراحل الأولى من النظام الشمسي، فإن تحليل العينات يمكن أن يوفر أدلة حول وجود الماء والوحدات الأساسية للحياة، مثل الأحماض الأمينية، على الأرض. ستتم دراسة هذه العينات على نطاق واسع في السنوات القادمة، مما يوفر رؤى قيمة حول جوارنا الكوني.

المصدر: وكالة ناسا ومقر اختبار دوجواي التابع للجيش الأمريكي بولاية يوتا