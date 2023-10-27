الحفاظ على الأمل حياً: رحلة العائلة عبر الشدائد

اكتشف زوجان من كيتشنر طريقة فريدة للبقاء إيجابيين في مواجهة التحديات، خاصة وأن ابنتهما رايا البالغة من العمر عامين تعاني من مشاكل صحية مستمرة منذ ولادتها. بعد إقامة طويلة في وحدة العناية المركزة للأطفال (PICU) في مستشفى ماكماستر للأطفال (MCH) التابع لعلوم الصحة في هاميلتون، خرجت ريا مؤخرًا من المستشفى وهي تتلقى الآن الرعاية في المنزل بمساعدة عائلتها المتفانية.

لقد اتسمت رحلة راية بالمرونة والإصرار. وُلدت قبل الأوان، وكان وزنها 1 رطل و4 أونصات فقط، وواجهت مشاكل في الرئة أدت إلى صعوبات في التنفس. الزيارة الأولى لريا إلى مستشفى الأم والطفل كانت في وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة، ولسوء الحظ، شاب عيد ميلادها الثاني المرض. ومع ذلك، ظلت روح رايا ثابتة.

خلال فترة وجودها في وحدة العناية المركزة للأطفال، تلقت ريا الرعاية من مختلف المتخصصين في الرعاية الصحية، بما في ذلك الممرضات وأخصائيي العلاج الطبيعي وأخصائيي حياة الأطفال. لقد لعبوا جميعًا دورًا حاسمًا في دعم تعافي رايا وضمان راحتها. قادت الدكتورة ميليسا جيه باركر، وهي طبيبة في الرعاية الحرجة للأطفال، فريق الرعاية الصحية لريا، حيث تعاملت مع أدويتها بشكل معقد ووضعت خطة لإبعادها تدريجيًا عن جهاز التنفس الصناعي.

لقد كانت المثابرة سمة مميزة لرحلة رايا. حتى أثناء التنبيب، أظهرت رايا تصميمها من خلال المشاركة بنشاط في الأنشطة المختلفة. وبمساعدة أخصائي العلاج الطبيعي، استعادت قوتها وقدرتها على الحركة من خلال اللعب. كان التقدم الذي أحرزته رايا واضحًا عندما انتقلت من اللعب بالكرات واللعب بالعجين إلى المشي في النهاية.

في أغسطس/آب، خضعت ريا لعملية ثقب القصبة الهوائية لتحسين تنفسها. وتضمن ذلك إنشاء فتحة في رقبتها لإدخال أنبوب ثقب القصبة الهوائية، مما من شأنه أن يبقي مجرى الهواء مفتوحًا ويساعدها على التنفس. تلقت رايا إعادة تأهيل مكثفة خلال هذه الفترة، وتلقى والداها تدريبًا على كيفية العناية بها في المنزل من خلال ثقب القصبة الهوائية. ومن المتوقع أن يكون ثقب القصبة الهوائية ضروريًا خلال العامين المقبلين.

طوال هذه الرحلة الصعبة، كانت عائلة رايا بمثابة دعامة للقوة. لقد تمكنوا من الموازنة بين مسؤوليات رعاية رايا وحياتهم المنزلية وطفلين آخرين. إن الدعم الذي تلقوه من المتخصصين في الرعاية الصحية وأحبائهم كان لا يقدر بثمن.

قصة رايا هي شهادة على قوة الأمل والقدرة على الصمود. وعلى الرغم من العقبات التي واجهتها، فإنها تواصل المضي قدمًا، مسترشدة بالدعم الثابت من عائلتها وفريق الرعاية الصحية. تذكرنا رحلة رايا أنه بالحب والإصرار، كل شيء ممكن.

أسئلة وأجوبة

1. ما هو ثقب القصبة الهوائية؟

فغر القصبة الهوائية هو إجراء جراحي يتضمن إنشاء فتحة في الجزء الأمامي من الرقبة وإدخال أنبوب في القصبة الهوائية (القصبة الهوائية). وهذا يساعد على إبقاء مجرى الهواء مفتوحًا ويساعد على التنفس.

2. ما هي وحدة العناية المركزة للأطفال (PICU)؟

وحدة العناية المركزة للأطفال (PICU) هي وحدة متخصصة في المستشفى توفر العناية المركزة والعلاج المتخصص للأطفال المصابين بأمراض خطيرة. ويعمل في المستشفى فريق من المتخصصين في الرعاية الصحية المدربين تدريباً عالياً والذين لديهم خبرة في رعاية الأطفال ذوي الاحتياجات الطبية المعقدة.

3. ما المدة التي قضتها ريا في المستشفى؟

أمضت ريا أكثر من أربعة أشهر في المستشفى، بما في ذلك الإقامة في وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة (NICU) ودخولها مرتين إلى وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة.

4. كيف أبدت عائلة ريا دعمها لها يوم خروجها من المستشفى؟

في اليوم الذي خرجت فيه ريا من المستشفى، ارتدت عائلتها قمصانًا متطابقة تحمل عبارة "لدي 99 مشكلة، لكن ثقب القصبة الهوائية ليس واحدًا"، كطريقة مرحة للاحتفال بهذه المناسبة والبقاء إيجابيين.

مصادر:

- هاملتون للعلوم الصحية: www.hamiltonhealthsciences.ca