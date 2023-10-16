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تم استكشاف التأثيرات على المواد العضوية في سيريس في بحث جديد

Byروبرت أندرو

أكتوبر 16، 2023
تم استكشاف التأثيرات على المواد العضوية في سيريس في بحث جديد

كشفت دراسة حديثة قدمت في اجتماع GSA Connects 2023 التابع للجمعية الجيولوجية الأمريكية عن رؤى جديدة حول كيفية تأثير التأثيرات على المركبات العضوية المعقدة الموجودة على الكوكب القزم سيريس. ويهدف البحث إلى تحديد أصل هذه الجزيئات الأليفاتية وتقييم قابلية سيريس للسكن.

اقترحت دراسات سابقة أن المواد العضوية الموجودة على سيريس يمكن أن تكون قد وصلت عن طريق مذنب أو أي مذنب آخر غني بالمواد العضوية، بينما يقترح آخرون أن الجزيئات تشكلت على الكوكب القزم نفسه. ومع ذلك، بغض النظر عن مصدرها، فمن الواضح أن المواد العضوية الموجودة على سيريس قد تأثرت بالتأثيرات العديدة التي تعرضت لها.

وأوضح الباحث الرئيسي تيريك دالي، عالم الكواكب في مختبر جونز هوبكنز للفيزياء التطبيقية، أن الفريق أراد استكشاف كيفية تأثير التأثيرات على هذه المواد العضوية. ووجدوا أن المواد العضوية منتشرة على نطاق أوسع مما تم الإبلاغ عنه في البداية، وأظهرت مرونة في مواجهة التأثيرات في ظل ظروف تشبه ظروف سيريس.

لفهم تأثيرات الاصطدام بشكل أفضل، أجرى الباحثون سلسلة من التجارب في نطاق الأسلحة العمودية التابع لناسا أميس. قامت هذه التجارب بمحاكاة ظروف الاصطدام النموذجية على سيريس، مع تغيير سرعات الاصطدام وزواياه.

بالإضافة إلى التجارب، قام الباحثون بدمج بيانات من جهازين مختلفين على متن المركبة الفضائية داون لدراسة المواد العضوية بتفاصيل أدق. من خلال استقراء المعلومات التركيبية من بيانات المطياف إلى الدقة المكانية الأعلى للكاميرا، تمكنوا من رسم خريطة للمناطق الغنية بالمواد العضوية المحتملة على سيريس بشكل أكثر دقة.

تشير نتائج تحليلاتهم إلى أن المواد العضوية الموجودة على سيريس قد تكونت على الأرجح في وجود الماء. يتم الإشارة إلى وجود الماء من خلال العلاقة بين المواد العضوية والمعادن الأخرى مثل الكربونات، والتي من المعروف أنها مرتبطة بالماء.

تثير هذه النتائج إمكانية وجود خزان داخلي كبير من المواد العضوية داخل سيريس، مما يزيد من إمكاناته البيولوجية الفلكية. ويأمل الباحثون أن توفر بعثات ناسا المستقبلية، مثل مهمة لوسي، المزيد من الأفكار حول المواد العضوية الموجودة على سيريس.

مصادر:
- ناسا
– معمل الفيزياء التطبيقية بجامعة جونز هوبكنز
- جامعة ماري لاند
- الجمعية الجيولوجية الأمريكية

By روبرت أندرو

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